Subdelegación del Gobierno en Jaén destaca el papel imprescindible de la seguridad privada y reconoce a 70 profesionales

Foto de familia en acto por el Día de la Seguridad Privada. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno de España en Jaén ha destacado este jueves el papel "imprescindible" de la seguridad privada "como aliada del sistema público de seguridad" y ha reconocido a cerca de 70 profesionales del sector por su compromiso, dedicación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Su labor es esencial en la protección ciudadana y en el refuerzo de la prevención y la vigilancia, muchas veces de manera silenciosa y con un alto nivel de responsabilidad", ha afirmado el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, durante la conmemoración del Día de la Seguridad Privada.

El acto, celebrado en Ifeja, también ha contado con la comisaria jefa provincia de la Policía Nacional, Layla Dris, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel Francisco José Lozano. Además, han asistido el alcalde, Julio Millán, y la delegada de la Junta en funciones, Ana Mata, entre otros representantes institucionales, personal de la Administración General del Estado en Jaén, y de la sociedad civil.

En su intervención, Fernández ha explicado que la celebración del 21 de mayo responde a la voluntad de dar visibilidad y reconocimiento a un sector fundamental para la seguridad colectiva. Una fecha que fue oficializada en 2013 por el Ministerio del Interior y que tiene un importante componente histórico vinculado a los orígenes de la regulación de esta actividad en España.

Igualmente, ha valorado que Jaén se mantiene "como una de las provincias más seguras del país, resultado del trabajo coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la seguridad privada". Al hilo, ha señalado la importancia de la cooperación institucional, el intercambio de información y la coordinación operativa como elementos clave del sistema de seguridad.

Durante el acto también se ha detallado que en la provincia hay más de 3.700 personas habilitadas en el ámbito de la seguridad privada, lo que refleja un sector dinámico, en crecimiento y con un importante peso en el empleo y la actividad económica.

El subdelegado ha incidido, además, en los principales retos del sector, como la formación continua para adaptarse a nuevas realidades de seguridad, la lucha contra el intrusismo profesional y el impulso de la presencia de la mujer en un ámbito cada vez más diverso y profesionalizado.

El acto ha finalizado con la entrega de distinciones a los profesionales reconocidos y con un agradecimiento expreso a su labor y al apoyo de sus familias, "fundamentales para el desarrollo de una profesión exigente y de gran responsabilidad".