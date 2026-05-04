La Subdelegación organiza en Córdoba unas jornadas para alumnos de Bachillerato sobre políticas públicas

Estudiantes en la sede de la Subdelegación del Gobierno en una edición anteior de la Semana de la Administración Abierta. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha organizado una serie de jornadas educativas dirigidas a alumnado de primero de Bachillerato con motivo de la Semana de la Administración Abierta. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar el funcionamiento de la Administración General del Estado a los jóvenes.

Según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota, a través de dos sesiones programadas, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer y participar de forma activa en la elaboración de una política pública, comprendiendo de primera mano cómo se desarrollan los procesos de toma de decisiones en el ámbito institucional.

Las jornadas se plantean como una experiencia dinámica y participativa en la que se abordará uno de los proyectos estratégicos más relevantes a nivel nacional: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante la actividad, el alumnado explorará cómo se ha diseñado, gestionado y aprobado este plan clave para el futuro del país. Además del contenido institucional y económico, la iniciativa permitirá trabajar competencias transversales como la oratoria, la capacidad de síntesis y la exposición de ideas, así como el análisis de aspectos sociales y económicos de actualidad.

Las sesiones se celebrarán en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba los días 19 y 20 de mayo, en dos turnos --a las 10,00 y a las 12,00 horas-- y tendrán una duración aproximada de dos horas.

En total, participarán más de 200 alumnos procedentes de los siguientes centros educativos: IES Fidiana, IES Fuensanta, IES Séneca, IES Gran Capitán, y Colegio FEC Sagrada Familia.

La Subdelegación del Gobierno destaca la importancia de este tipo de actividades para "fomentar el conocimiento de las instituciones públicas entre los jóvenes, promover la participación ciudadana y contribuir a una formación más completa y conectada con la realidad social y económica".

En palabras de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, "estas jornadas representan una oportunidad única para que los jóvenes comprendan cómo se diseñan y ejecutan las políticas públicas que afectan a su presente y a su futuro". Así, se quiere "acercar la Administración a la ciudadanía desde edades tempranas, fomentando una visión crítica, participativa y comprometida con lo público".