El subdelegado del Gobierno destaca el "esfuerzo" del sector oleícola de Jaén y su "apuesta decidida por la excelencia"

Entrega de los Premios Alimentos de España. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

JAÉN 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha subrayado el "esfuerzo constante y la firme apuesta por la calidad" del sector oleícola de la provincia tras conocerse el fallo de los Premios Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, correspondientes a la campaña 2025-2026, en los que Jaén ha vuelto a tener un papel protagonista.

En esta edición, la provincia ha logrado el máximo reconocimiento del certamen con el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la campaña, que ha recaído en Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca (Picualia), "consolidando así el posicionamiento de Jaén como referente nacional e internacional en la producción de aceites de máxima calidad", según han valorado desde la Subdelegación del Gobierno en una nota.

Además, esta empresa ha sido galardonada también como mejor aceite en la modalidad de frutado verde amargo dentro de la categoría de producción convencional.

Fernández ha valorado especialmente la trayectoria de esta cooperativa, nacida en 2009 de la fusión de Agrícola de Bailén y Virgen de Zocueca, destacando su evolución hasta convertirse en "un ejemplo de modernización dentro del sector".

"Estamos asistiendo a una auténtica transformación del sector del aceite de oliva, con productores cada vez más comprometidos con la obtención de un producto excelente y diferenciado", ha señalado.

El peso del sector en la provincia también se refleja en la presencia de varias firmas jiennenses entre los finalistas del certamen. Empresas como Aceites Oro Bailén Galgón 99 han sido finalistas en la categoría de producción convencional en la modalidad Frutado Verde Amargo, así como en la categoría de producción ecológica.

Por su parte, Aires de Jaén también ha sido finalista en la categoría de producción convencional en la modalidad Frutado Verde, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno, para la que estos resultados "ponen de manifiesto el alto nivel competitivo y la diversidad de propuestas que caracterizan al tejido productor de la provincia".

Estos reconocimientos, otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tienen como objetivo "revalorizar los aceites de oliva virgen extra españoles, estimular a los productores y favorecer un mayor conocimiento de este producto entre los consumidores".