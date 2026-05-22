El subdelegado en Granada tras informe desfavorable del Parque Azul de Almuñécar: "Ha faltado diálogo entre técnicos"

Archivo - Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en una atención a medios. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

GRANADA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, considera que "ha faltado diálogo entre técnicos" tras el informe desfavorable que bloquea el proyecto del Parque Azul de Vida Submarina en la localidad de Almuñécar-La Herradura. Además ha señalado que se podía haber actuado de manera "más rápida" tanto por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como por parte del Ayuntamiento.

En este sentido se ha pronunciado Montilla sobre este proyecto en la costa granadina financiado con fondos europeos y para el que el Ayuntamiento ya había ejecutado una inversión de más de 600.000 euros en la fabricación de estructuras especiales mediante impresión 3D de hormigón marino avanzado y tenía prevista una inversión adicional de más de 240.000 euros --cuantías en su totalidad de fondos europeos-- para el fondeo e instalación de las piezas.

"Creo que se equivoca el alcalde de Almuñécar al querer llevar el asunto del Parque Azul al plano de la confrontación política. Todos queremos el desarrollo turístico de Almuñécar, pero creo que también todos deberíamos querer que se haga de forma sostenible y cumpliendo la ley", ha dicho el subdelegado del Gobierno en Granada tras el pronunciamiento del regidor sexitano, Juan José Ruiz Joya, quien ha defendido que el Consistorio ha cumplido "escrupulosamente" con todas las obligaciones técnicas, administrativas y económicas exigidas durante la tramitación del proyecto.

Para José Antonio Montilla el informe del Ministerio que bloquea el Parque Azul ha sido desfavorable "de forma argumentada y razonada", toda vez que, según ha expuesto en abril de 2024 se le plantearon al Ayuntamiento de Almuécar algunas objeciones en cuanto el proyecto no cumplía los objetivos ambientales de la estrategia marina. "Un año después se respondió por parte del Ayuntamiento sin que a juicio de los técnicos se diera una respuesta", ha sentenciado el subdelegado, que ha explicado que los técnicos de la Dirección de Calidad Ambiental consideran que el proyecto "daña los suelos arenosos, el ecosistema y que no reduce la basura sino que además incrementa los riesgos".

"LOS TÉCNICOS NO ENTIENDEN DE POLÍTICA, SINO DE SOSTENIBILIDAD"

José Antonio Montilla ha hecho especial hincapié al señalar: "Los técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental no entienden de política. Solo entienden de sostenibilidad y de mantenimiento del medio marino y ellos son los que garantizan que vamos a dejar el mar en buenas condiciones a las generaciones futuras".

Y en este punto ha dejado la puerta abierta a una autocrítica al considerar "evidente" que "se podía haber hecho de manera más rápida". "Se podía haber actuado de manera más rápida tanto por parte del Ministerio como también por parte del "yuntamiento. Y también es evidente que ha faltado diálogo, pero un diálogo permanente entre los técnicos para pulir los distintos problemas que existieran".

El respresentante del Gobierno de España ha concluido exprenado que no se puede pretender "que se fuerce una decisión política que sea contraria a la posición de los técnicos y también contraria a lo que establece la ley".

EL ALCALDE HABLA DE "CRITERIOS DISCUTIBLES"

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, se refirió el pasado miércoles al informe desfavorable ministerial, del cual dijo que se basa "en hipótesis, posibilidades futuras y criterios interpretativos profundamente discutibles".

Asimismo expuso que el propio documento reconoce que la zona de actuación se encuentra fuera de espacios protegidos y que "no puede afirmarse con certeza la presencia actual de la pradera marina de Cymodocea nodosa en el área concreta prevista para la instalación".

"No estamos hablando de un capricho político. Estamos hablando de un proyecto transformador, innovador, sostenible y con enorme potencial para generar empleo, turismo de calidad y diferenciación internacional para nuestro municipio", defendió.

El Consistorio de Almuñécar considera "una enorme contradicción que las instituciones europeas impulsen estrategias ligadas a la economía azul, la innovación turística sostenible y la regeneración marina mientras proyectos de estas características encuentran posteriormente barreras administrativas que ponen en riesgo inversiones ya ejecutadas".

Finalmente, Ruiz Joya anunció que el Ayuntamiento ya trabaja junto a técnicos, especialistas y asesores jurídicos para estudiar todas las alternativas posibles que permitan desbloquear una iniciativa que considera "estratégica para el futuro económico, turístico y medioambiental" de la zona.

POSICIONAMIENTO DEL PSOE DE ALMUÑÉCAR

En la misma línea de lo expresado por el subdelegado, el grupo municipal socialista en Almuñécar pidió este pasado jueves al alcalde 'popular' de la ciudad que abandone "la estrategia de la confrontación institucional y trabaje con rigor, lealtad y transparencia para salvar el proyecto del Parque Azul de Vida Submarina".

Los socialistas mostraron su apuesa por "la vía del diálogo y la lealtad entre administraciones para superar la 'crisis' abierta tras el informe desfavorable" del Ministerio.

También han criticado que a pesar de que el alcalde empezó a anunciar en prensa el proyecto en 2021, según la información recabada por el grupo, el Consistorio no solicitó hasta octubre de 2025 el informe preceptivo de compatibilidad a la Dirección General de Costas, faltando apenas ocho meses para expirar el plazo de ejecución de los fondos Next Generation.