Susana Díaz pide "generosidad" y no confrontar sobre el estado de alarma: Debe durar "lo que necesite" España

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha realizado este martes un llamamiento a los partidos políticos para que tengan "generosidad" y eviten "el enfrentamiento y la confrontación" en torno a la duración del nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno de España, y ha defendido que éste debe prolongarse por el tiempo "que necesite este país" ante la incidencia de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que "este país necesita un poco de generosidad y sentido común", y que la gente le pide a los políticos que "se pongan de acuerdo".

De igual modo, Susana Díaz ha considerado "contradictorio que, el mismo día en que desde el Gobierno andaluz --de PP-A y Ciudadanos (Cs)-- dicen que le parece mucho que el estado de alarma llegue hasta donde haga falta", el presidente de la Junta, Juanma Moreno "pide que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) lleguen hasta mayo".

"¿En qué quedamos entonces?", se ha preguntado la líder de los socialistas andaluces, quien ha incidido en que ahora toca "proteger a la gente al máximo, y si después la situación remite, la vacuna llega antes, si la salud de las personas deja de correr peligro, sobrará el estado de alarma".

Pero "ahora mismo lo primero es proteger vidas, la salud de las personas, dar seguridad y que no pase lo que en junio, que todo el mundo empezó una carrera a ver quién llegaba antes" a las distintas fases de la desescalada, según ha abundado Susana Díaz, que ha lamentado que, tras esa "carrera", ahora se ve a "médicos y enfermeros agotados, saturados, con mucha incertidumbre" ante la segunda ola de la pandemia.

En esa línea, ha insistido en que "todos debemos tener generosidad con España siempre", y que el "debate" en torno al estado de alarma no debe ser si debe durar "ocho semanas, un mes, tres, cuatro meses". "Lo que necesite este país", ha opinado Susana Díaz antes de agregar que "todos los partidos deberían decir que lo que le haga falta a España".

Así, la secretaria general del PSOE-A ha comentado que espera que, "viendo lo que está sufriendo la gente, esto no se convierta en el debate de si ocho semanas, un mes o tres meses, sino lo que España necesite".

"Eso es lo que espero, y que todos recapaciten", ha añadido Susana Díaz, que se ha declarado "segura" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está en eso, en buscar el acuerdo, el entendimiento", y ha aplaudido el "buen gesto" que en esa línea ha tenido al dejar que el "mando único" en este nuevo estado de alarma "no lo va a tener él, sino los presidentes autonómicos". Es "un gesto de generosidad absoluta", según ha valorado.

VALORA QUE LA LABOR DE SÁNCHEZ PARA "PROTEGER A LAS PERSONAS"

En otro orden de cosas, al ser preguntada sobre si se siente "cómoda con los compañeros de viaje" que tiene el PSOE en el Gobierno de España --Unidas Podemos--, Susana Díaz ha respondido que ella está "cómoda con un presidente del Gobierno que está protegiendo a las personas", que, "con los ERTE, las ayudas a autónomos, salvando a empresas, está salvando a familias enteras".

Ha puntualizado que ella está "cómoda con el partido donde milito", el PSOE, y ha valorado que "en este Gobierno el mayor compromiso que hay es con la gente". "Es verdad que a veces discrepo y hay cosas en las que no estoy de acuerdo con unas fuerzas políticas o con otras, pero me siento orgullosa de que Pedro Sánchez y el Gobierno de España estén protegiendo a las personas, familias y autónomos, y no dejen a nadie en el camino", según ha agregado antes de apuntar que "de esta crisis saldremos", pero "no sería igual que quien estuviera al frente del Gobierno de España no estuviera protegiendo el empleo, la vida y las personas".

Finalmente, preguntada sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Susana Díaz ha manifestado que dicho poder "no puede estar secuestrado por el bloqueo que el PP está haciendo de su renovación", y en ese sentido ha defendido que "el PP se tiene que portar como un partido de Estado y no puede bloquear la democracia y la renovación de las instituciones".