Tárrago aboga por mantener una respuesta institucional "firme y coordinada" ante la violencia de género

Inauguración de las jornadas formativas de fiscales en la especialización de violencia de género sobre las mujeres celebradas en el Palacio de Carlos V de la Alhambra. - FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha señalado este martes que la violencia de género no es sólo un fenómenos delictivo sino "una grave vulneración de los derechos humanos que exige de las instituciones una repuesta firme, especializada y coordinada para garantizar la protección de las víctimas".

Tárrago ha pronunciado estas palabras durante la inauguración este martes en Granada de las 'jornadas formativas de fiscales en la especialización de violencia de género sobre las mujeres', organizado por la Fiscalía de Andalucía y las Consejerías de la Junta de Andalucía de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la de Justicia, Administración Local y Función Pública.

La jornada, celebrada en el salón de actos del Palacio de Carlos V, en la Alhambra, ha reunido a más de treinta fiscales especializados en violencia sobre la mujer en un encuentro con una de las tareas más sensibles y trascendentes del Ministerio Fiscal, según ha manifestado la fiscal superior.

Para Tárrago la especialización en esta materia "no es una opción sino la necesidad de ofrecer respuestas adecuadas, humanas y eficaces para combatir esta lacra social que mantiene unas cifras muy elevadas en nuestros país y comunidad autónoma".

Estas jornadas nacen así con el objetivo de profundizar en el conocimiento jurídico, compartir experiencias prácticas y actualizar criterios de actuación desde una perspectiva integral que tenga en cuenta la especial vulnerabilidad de las víctimas.

Tárrago ha destacado el trabajo de estos fiscales en Andalucía porque esta materia exige "no solo rigor jurídico sino también sensibilidad y empatía con las víctimas, formación continua y una profunda vocación de servicio público".

Del mismo modo, ha señalado que habría que hacer una reflexión profunda para entender como sociedad en qué estamos fallando cuando los recursos legislativos, judiciales y asistenciales no está funcionando a tenor de la elevada cifra de víctimas.

Ha apostado por la prevención y educación en valores de igualdad e intensificar la labor de los fiscales en los centros educativos para divulgar los escalofriantes y duros caos que llegan cada día en las denuncias.

También ha recordado que con la última reforma los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han asumido la instrucción de todos los procesos para exigir responsabilidad penal por delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida sea mujer.

El programa de la jornada ha tenido un contenido jurídico y una parte social para conocer los recursos sociales para las víctimas a través de mesas redondas y conferencias, coordinado por la fiscal de Violencia de Género delegada en Andalucía de Violencia de Género, Flor de Torres.

A la inauguración también han asistido la secretaria general de Servicios Judiciales, Rosalía Espinosa, y la de Familias, Igualdad y Violencia de Género, Concepción Cabrera.