Los taxistas alertan de "un repunte en el robo de catalizadores" en Córdoba

Taxis en la parada de la Mezquita-Catedral. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba, Autacor, ha alertado este viernes sobre "un aumento reciente en el robo de catalizadores, tras registrarse al menos siete sustracciones en vehículos de servicio público en distintos puntos de la ciudad".

En este sentido y a través de una nota remitida a Europa Press, desde Autacor se ha advertido que "los robos siguen un patrón similar", pues "se producen principalmente durante la noche, cuando los vehículos están estacionados, y se ejecutan en pocos minutos, mediante cortes en la parte inferior del coche para extraer esta pieza clave del sistema de emisiones".

El impacto económico que ello tiene para los profesionales del taxi "es considerable, ya que la sustitución del catalizador puede superar los 1.000 euros y obliga a inmovilizar el vehículo durante varios días", y el problema, según han argumentado desde Autacor, es que "estos delitos resultan especialmente atractivos, por la presencia de metales preciosos en los catalizadores, que facilitan su venta en el mercado ilícito".

Por ello, el sector del taxi ha expresado su "inquietud por la reiteración de estos hechos", que afectan directamente a su actividad y su economía, razón por la que han solicitado "un refuerzo de la vigilancia en zonas sensibles, como paradas y áreas habituales de estacionamiento, así como una mayor coordinación policial", mientras que, como medida preventiva, recomiendan "estacionar en lugares iluminados o vigilados y considerar la instalación de sistemas de protección para los catalizadores".

"AUMENTO DE LA INSEGURIDAD"

Junto a ello, desde Autacor han lamentado que "el sector del taxi vuelve a experimentar un episodio de inseguridad", como lo evidencia el "suceso ocurrido en la madrugada del pasado domingo 26 de abril en la parada de Gran Capitán, donde un grupo de 15 individuos pretendían tomar taxis sin respetar el oportuno orden de parada".

Al ser informados por el taxista "de la obligación de respetar turno en parada, el grupo reaccionó de manera violenta y agresiva hacia el propio taxista y los pasajeros que esperaban su turno en parada, profiriendo amenazas e intimidando a aquellos que se subieran a un taxi antes que ellos". Este "lamentable hecho requirió la presencia de varias patrullas de Policía Local y Policía Nacional, que rápidamente acudieron a la llamada y consiguieron controlar la situación".

Desde Autacor se quiere "agradecer públicamente la eficaz colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, especialmente, la sensibilidad y rápida intervención de la Jefatura de Seguridad, a través de su responsable, Juan Díaz".