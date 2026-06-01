El Teatro Alhambra de Granada clausura el ciclo Andalucía.Flamenco con 'Calentamiento' de la bailaora Rocío Molina

Rocío Molina en la puesta en escena de 'Calentamiento'. - JUNTA, AAIICC

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc), clausura el ciclo Andalucía.Flamenco en Granada con la coreógrafa malagueña Rocío Molina y su aplaudido espectáculo 'Calentamiento'. El Teatro Alhambra acogerá dos funciones los días 4 y 5 de junio con todas las localidades agotadas.

En 'Calentamiento', la bailaora premiada en 2022 con el León de Plata en la Bienal de Venecia explora el cuerpo como territorio en constante transformación. Concebida como un proceso abierto, la obra se articula en torno a la idea del inicio permanente: un calentamiento previo al propio calentamiento, un estado continuo de activación donde el movimiento, la respiración y la energía vital se convierten en motor escénico.

En palabras de la creadora, 'Calentamiento' "es una combustión lenta. Es sudor, respiración, fiesta, ausencia, amor y, sobre todo, alivio: el alivio de descubrir que el cansancio puede ser también un estado de placer. Y que, cuando el cuerpo se enciende, una fuerza poderosa y telúrica sube desde lo oscuro de mi cuerpo y el suelo y me agarra fuerte a la tierra para poder despegar".

El diccionario define "calentamiento" como desentumecer los músculos, comunicar calor a un cuerpo, enardecer, enfervorizarse o excitar. Todas estas acepciones resuenan en esta nueva pieza, que se despliega como un viaje circular entre calma y esfuerzo, placer y dolor, soledad y compañía.

En escena, Molina está acompañada por Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango, Gara Hernández y José Manuel Ramos "Oruco". La dirección musical corre a cargo de Niño de Elche, el diseño de iluminación es de Carlos Marquerie y la colaboración escénica de Cabo San Roque. Además, cuenta con la codirección y los textos de Pablo Messiez.

"Partiendo de materiales que ella traía, y de deseos que me contaba, fuimos dejando crecer impulsos, probando combinaciones y dándole espacio al tiempo hasta que la obra nos fue contando quién era. Empezamos buscando un alivio, intentando entender presencias y ausencias, y terminamos descubriendo el deseo vital de no querer que termine", afirma Messiez.

Coreógrafa y bailaora iconoclasta, Rocío Molina ha desarrollado un lenguaje propio a partir de la tradición reinventada de un flamenco que respeta sus esencias y abraza las vanguardias. Desde la reivindicación perpetua de su libertad creadora, sus piezas combinan la técnica depurada, la investigación contemporánea, así como el riesgo conceptual, estableciendo alianzas con otras disciplinas como el cine, la literatura, la filosofía o la pintura.

Su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2022), el Premio Positano, el Premio Nacional de Danza (2010), los UK National Dance Awards (2016 y 2019) y cuatro Premios Max, entre otros.

Considerada una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, ha presentado sus trabajos en escenarios de referencia de Europa, Asia y América. Ha sido artista asociada de Chaillot Théâtre National de la Danse (París) y actualmente lo es del Théâtre de Nîmes.

Andalucía.Flamenco ha sumado en esta edición siete actuaciones en el Teatro Alhambra, el espacio escénico de calle Molinos donde se han desarrollado a través de tres fines de semana, desde el pasado 21 de mayo.