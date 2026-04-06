El Teatro Góngora de Córdoba acoge este martes el concierto benéfico 'Pasión y Música' de Alberto de Paz

El concierto 'Pasión y Música' de Alberto de Paz vuelve a Córdoba, concretamente el martes 7 de abril en el Teatro Góngora, para una única función muy especial, con todo lo recaudado para los proyectos sociales de la Hermandad de la Quinta Angustia. - IMAE

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concierto 'Pasión y Música' de Alberto de Paz vuelve a Córdoba, concretamente este martes 7 de abril en el Teatro Góngora, para una única función muy especial, dado que todo lo recaudado irá destinado a los proyectos sociales de la Hermandad de la Quinta Angustia.

Según recoge la información del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), la cita será a las 20,00 horas, con entradas de 15 a 18 euros que se pueden comprar en las taquillas del Gran Teatro o del Teatro Góngora, de 10,00 a 14,00 horas y por Internet a través del enlace: 'https://teatrocordoba.es/espectaculo/pasion-y-musica-un-conc...'.

De este modo, tras el recogimiento de la Semana Santa, Alberto de Paz propone un concierto concebido como "un espacio de reflexión y emoción, donde la Pasión es vista desde una mirada más íntima y artística".

A través del piano, hilo conductor de la propuesta, el concierto recorre distintas músicas vinculadas a la figura de Jesucristo y al imaginario del cristianismo. El reconocido pianista Alberto de Paz estará acompañado por Antonio Fernández, al violín y la voz de Elena Morínez.