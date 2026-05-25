El Teatro Isabel la Católica de Granada acoge una programación especial de Corpus con tres propuestas

Teatro Isabel La Católica de Granada. - WEB TEATRO ISABEL LA CATÓLICA

GRANADA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Isabel la Católica de Granada se suma a la celebración de las fiestas del Corpus con una programación especial que reunirá sobre su escenario tres espectáculos teatrales: 'Pijama para seis', 'Que Dios nos pille confesados' y 'Asesinato en el Orient Express'. Las funciones tendrán lugar del 2 al 7 de junio y ofrecerán al público una combinación perfecta de humor, intriga y grandes interpretaciones.

La programación arrancará los días 2 y 3 de junio con 'Pijama para seis', una divertida comedia de enredos protagonizada por Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros. La obra presenta a Fernando, que aprovechando la ausencia de su esposa organiza un fin de semana con su amante y un amigo como coartada. Sin embargo, nada sale según lo previsto y la velada termina convirtiéndose en una sucesión de equívocos, identidades falsas y situaciones disparatadas.

El relevo lo tomará 'Que Dios nos pille confesados', los días 4 y 5 de junio. Esta comedia protagonizada por Josema Yuste, Javier Losán, Santiago Urrialde y Esther del Prado mezcla humor, misterio y situaciones absurdas en torno al posible robo de un valioso cuadro del siglo XVII. Entre sospechas, policías, ladrones y un sacerdote especialmente perspicaz, la obra construye un enredo lleno de ritmo y carcajadas.

La programación especial culminará los días 6 y 7 de junio con 'Asesinato en el Orient Express', adaptación del célebre clásico de Agatha Christie.La obra transporta al público al interior del legendario tren en los años 30, donde Hércules Poirot deberá resolver uno de los casos más complejos de su carrera tras la aparición de un pasajero asesinado.

El reparto está encabezado por Juanjo Artero junto a Daniel González, Helena Font, Ricardo Saiz, Juanan Lucena, Paco Pellicer, Mónica Zamora, Carmen Higueras, Candela Granell, Estela Muñoz y Fidel David.