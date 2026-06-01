Las temperaturas descenderán durante la semana "grado a grado" hasta los 33ºC de máximas el viernes

Archivo - Imagen de archivo de un hombre paseando por una playa. - ÓSCAR GIMÉNEZ - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas descenderán durante la semana "grado a grado" hasta los 33ºC el viernes --día más fresco-- con una bajada generalizada de siete grados, según ha informado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino. "Este descenso está ocasionado por viento de poniente".

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha explicado que a pesar de esta bajada, "las temperaturas se mantendrán unos tres grados por encima de la media para esta época del año". Además, ha asegurado que en cuanto a las temperaturas nocturnas, "habrá pocos cambios" ya que en las mínimas "se va a notar poco".

Concretamente, la Aemet ha activado aviso amarillo por temperaturas máximas este lunes de 14,00 a 20,00 horas en la Campiña cordobesa-Córdoba, Morena y Condado-Jaén, Valle del Guadalquivir de Jaén-Jaén, Campiña sevillana-Sevilla con temperatura máxima de 39ºC que localmente pueden alcanzar los 40 grados. Asimismo, el martes, la Aemet ha activado aviso amarillo por temperaturas máximas en Málaga (Sol, Guadalhorce y Axarquía) y Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez, Levante almeriense) de 14,00 a 20,00 horas.

Por otro lado, de cara a la festividad del Corpus Christi (jueves, 4 de junio), las temperaturas se situarán en torno a los 36 grados de máximas y los 20 grados de mínimas, ha explicado Del Pino.

Aunque de manera general los cielos lucirán despejados o poco nubososos en Andalucía, la Aemet prevé "chubascos muy dispersos y de poca cuantía en el litoral de Granada y Almería para este lunes y martes".

Por último, a pesar de los cambios durante los próximos días, "se producirá una subida gradual el fin de semana".