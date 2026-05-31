Aviso amarillo este lunes por altas temperaturas en Córdoba, Jaén y Sevilla con máximas situadas en 39ºC

Archivo - Los termómetros de Sevilla marcan elevadas temperaturas para un mes de mayo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes el aviso amarillo por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzaran temperaturas máximas de 39ºC.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las campiñas cordobesa e hispalense y las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir se encuentran en aviso amarillo por altas temperaturas entre las 14,00 y las 20,00 horas. En concreto, la temperatura máxima se sitúa en las cuatro zonas mencionadas en unos 39ºC.

Para el arranque de la semana la Aemet ha pronosticado cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, sin descartar algún chubasco ocasional, mientras que se producirán nubes bajas en el litoral mediterráneo.

Asimismo, las temperaturas mínimas no sufrirán cambios, mientras que los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste por la tarde.