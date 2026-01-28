El temporal deja casi dos millares de incidencias y cinco heridos en Andalucía

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. - Marian León - Europa Press

Andalucía ha registrado más de un millar de incidencias hasta las 12,30 horas de este miércoles, lo que eleva a 1.973 el total de avisos gestionados entre la jornada del martes y la de este miércoles debido a las borrascas que afectan a la región. Además, se han contabilizado cinco heridos durante la jornada, ocasionados por la caída de árboles, ladrillos y piezas de hierro a causa de la borrasca 'Kristin'.

Según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota, del total de incidencias atendidas, la mayoría se concentra en las provincias de Sevilla (425) y Cádiz (410). Superan los 200 avisos en Jaén (271), Málaga (220) y Córdoba (202). El resto se han repartido entre Granada (185), en Almería (135) y Huelva (125). El grueso de los avisos responde a problemas ocasionados por la fuertes rachas de viento, principalmente caídas de ramas y árboles, señales de tráfico, cableado eléctrico, carteles, desprendimientos en fachadas, y obstáculos en la vía.

Entre las incidencias más destacadas, en la provincia de Almería se ha procedido al corte de las salidas de la autovía A7 en el kilómetro 818 a la altura del término municipal de El Ejido. En principio, solo están cortadas las salidas, pero se puede circular por la vía, según fuentes de Guardia Civil, con normalidad por ambos sentidos. En la capital almeriense, una mujer ha sido atendida por los servicios sanitarios tras ser golpeada por unos ladrillos en la cabeza en la Avenida Federico García Lorca, en una cafetería Isla, Almería capital. La herida fue evacuada a centro hospitalario.

En Cádiz, a las 8,45 horas se ha recibido un aviso en el que se informa de un hombre herido al que le ha caído encima una rama, en la calle Pino Solete de Jerez de la Frontera. Según los servicios sanitarios del 061, se trató de un trabajador del que no ha trascendido más información. En Castellar de la Frontera ha caído un pino sobre el tejado de la biblioteca, en la plaza de Andalucía, sin causar daños personales.

SUSPENDIDA LA ACTIVIDAD LECTIVA EN EL ESTRECHO

Asimismo, la dirección del Plan de Emergencia ha decidido la suspensión de la actividad lectiva presencial en la comarca del Estrecho a partir de las 16,00 horas. Este aviso afecta a los municipios de San Roque, La Línea de la Concepción, los Barrios, Algeciras, Castellar y Tarifa. La medida se ha tomado al elevarse a naranja el aviso por lluvias en la zona y confluir con otro aviso también naranja por vientos. El operativo también mantiene el desalojo de las zonas evacuadas aguas debajo del río Guadarranque.

En Córdoba, un árbol ha caído esta mañana en un colegio en Santaella ocasionando solo daños materiales. Los alumnos han sido evacuados a otro lugar sin que ninguno haya resultado herido. Por otro lado, minutos antes de las 10,00 horas, los servicios sanitarios solicitaban la presencia de las fuerzas del orden porque una mujer estaba herida tras caerle encima una pieza de hierro, a la Avenida Medina Azahara de Córdoba capital.

En la provincia de Granada, se ha registrado un desprendimiento dentro de una iglesia en el municipio de Salar, ocasionando únicamente daños materiales. En Jerez del Marquesado se ha caído un pino sobre el tejado de un colegio sin causar heridos, solo daños materiales.

Un árbol ha impactado en la mañana de este miércoles a las 8,56 horas sobre un coche en calle Molino de Condesa en Jaén capital resultando una persona afectada y evacuada por recursos propios. A partir de las 12,00 horas se han recibido varios avisos alertando de que se han desbordado arroyos y ríos en la población de Puente de la Sierra de Jaén capital.

En Casares (Málaga), en la zona de Secadero, se ha procedido al desalojo preventivo de un colegio por la crecida del río. Policía Local ha informado de que de manera preventiva se han clausurado las clases y avisado a los padres para recoger a los menores. Además, diez personas han sido desalojadas en la zona de la Estación de Jimera de Líbar, de las que cuatro han sido realojadas por el Ayuntamiento de la localidad en un hotel, mientras que el resto se han ido con familiares. Dos mujeres han sido evacuadas en Estación de Cortes de la Frontera (una de ellas se ha ido con familiares y otra se ha alojado provisio nalmente en el Centro Social de Cortes), así como otra familia en la Indiana, en Ronda.

En la provincia de Sevilla, se ha desprendido parte del techado del pabellón de portivo de Plaza Artena en Alcalá del Río y en Lebrija ha caído parte del techo de un instituto, sin que en ninguno de ellos haya resultado ninguna persona herida. La Guardia Civil ha rescatado a un hombre arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema, en Aznalcázar. Además, una mujer ha resultado herida leve por la caída de un árbol en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Virgen del Rocío de Sevilla.

Además, se ha visto afectado el suministro eléctrico en distintos puntos de Andalucía, como El Palmar de Troya (Sevilla) o Benamahoma (Cádiz). Por su parte, Adif ha informado del corte de la circulación en el tramo entre la Estación de Bobadilla y Jimena de la Frontera, en Málaga, y la vía convencional entre Córdoba y Jaén por lluvias, se está haciendo el traslado por pasajeros en autobús.

El Sevicio de Emergencias 112 ha recordado que el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones permanece activo en fase de Emergencias, situación operativa 1, desde el pasado martes a las 15,04 horas. La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil. El Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado viernes 23 de enero cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.

MÁS DE UNA TREINTENA DE CARRTERAS CORTADAS

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, un total de 31 carreteras permanecen al mediodía cerradas completamente al tráfico (nivel negro). Por acumulación de balsas de agua o desprendimiento de tierra y piedras en la calzada están cortadas 15 vías en la provincia de Cádiz. Los firmes afectados son la A 2101 (Castellar de la Frontera), A-2202 (El Guijo), CA-3101 (Macharnudo Alto Añina-Polilla), CA-3102 (Jerez de la Frontera - Macharnudo Alto), CA-3105 (Guadalcacín), CA-3113 (Carretera al Portal - Los Repastaderos), CA-4102 (Torre Melgarejo - Nuevajarilla), CA-4107 (Torrecera - Los Isletes), CA-5101 (La Garrapata - Gibalbín), CA-6101 (Bornos - Coto de Bornos), CA-6105 (Los Barrancos - Ermita de las Montañas), CA-6200 (Alcalá de los Gazules), CA 8200 (Los Ángeles), CA-9120 (Torre Alháquime) y la CA-9209 (Algeciras-Los Barrios).

En la red de carreteras de Córdoba no se puede circular por la A-309 (Prágde na), CO-4205 (Montemayor), CO-4207 (Jarata - La Zarza) y la CO-7207 (El Ta rajal). En Granada están afectadas la GR-3401 (Zujaira) y la N-323a (Venta de Andar), mientras que otras cuatro están cerradas al tránsito en Jaén: A-312 (To baruela-La Tortilla), A-6100 (Guarromán), JV-6022 (Castellar) y la N-323 (Cár chel).

En Sevilla, las borrascas Joseph y Kristin afectan a ambos sentidos a la A-361 (Morón de la Frontera) y la SE-4104 en Alcolea del Río, ambas en Sevilla, junto con la MA-8302 en Estepona-Genalguacil. La nieve y el hielo también impiden la circulación en la A-395 (kilómetros 32 al 39) y la A-4025 (del 0 al 7), ambas en la cara de Sierra Nevada perteneciente a Granada.