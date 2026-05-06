Torró (PSOE) asegura que el 17M "hay partido" y salen a "ganarlo" frente a un PP que "desangra la sanidad pública"

La secretaria de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Rebeca Torró (segunda por la izda.), en el acto público celebrado en Pedro Abad. - PSOE

PEDRO ABAD (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmado este miércoles en Pedro Abad (Córdoba), durante un acto público centrado en el Municipalismo, que el 17M "hay partido" y el PSOE sale a "ganarlo" frente a un PP que "desangra la sanidad pública a la chita callando".

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, Torró, que ha participado junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, la número 1 de la candidatura socialista provincial al 17-M, Silvia Mellado, y el alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, ha arremetido contra el PP de Juanma Moreno en Andalucía pidiendo que "nadie se lleve a engaños", porque el "PP y Vox son lo mismo".

"Votar al PP es votar a Vox", ha asegurado Torró, afirmando que aunque "se presentan con distintas siglas" ambos "conducen a los mismos recortes y retrocesos", en alusión "al desmantelamiento de los servicios públicos que Moreno Bonilla ha infligido en estos ocho años de gobierno".

En este sentido, ha abundado en que el modelo del PP es "desmantelar lo público allí donde gobiernan", algo que "hará Moreno Bonilla si tiene la oportunidad de seguir gobernando, seguir desangrando la sanidad pública a la chita callando".

Al respecto ha señalado que, como advierte la candidata socialista a la Presidencia, María Jesús Montero, "habrá cosas que ya serán irreversibles", por lo que Torró ha llamado a la ciudadanía "a no permitirlo".

Así, ha señalado que si los andaluces "no quieren tener que esperar días e incluso meses para conseguir una cita con el médico; que el futuro de sus hijas dependa la cuenta bancaria que tienen, o ver a familiares morir esperando la dependencia, la única solución es votar al PSOE".

Por todo ello, la socialista ha tildado de "esenciales y trascendentales" estos comicios, pues "a los andaluces les va la vida en ello; es el momento de elegir entre el bienestar de la mayoría o el negocio de unos pocos".

"El domingo 17 no puede quedarse nadie en casa", ha subrayado la secretaria de Organización, que ha pedido una "movilización máxima para hacer que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta. Hay partido" y desde el PSOE salen "a ganarlo", ha dicho.

Así las cosas, en el mitin los socialistas han remarcado "la prioridad de los ayuntamientos y de la política cercana y de proximidad para el PSOE" y su apuesta por "mejorar la financiación de los gobiernos locales, como ha venido haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de la legislatura con un incremento de la PIE de hasta el 15% frente al Gobierno andaluz del PP, que ha congelado la Patrica en estos ocho años en un 1,8%".

"ASFIXIA FINANCIERA DE MORENO"

Por su parte, la cabeza de lista por el PSOE de Córdoba el 17M, Silvia Mellado, ha puesto el acento en el esfuerzo que tienen que hacer los alcaldes para "taparle las vergüenzas a Moreno Bonilla por la asfixia financiera en que tiene a los ayuntamientos", que "tienen que cubrir con fondos propios competencias que son de la Junta y que el Gobierno del PP desprecia, lo que ocurre con inversiones y arreglos de centros de salud o instalaciones educativas".

Al respecto, ha continuado, Mellado ha afirmado que va "al Parlamento de Andalucía a poner voz al municipalismo y a las áreas rurales que necesitamos de unos servicios públicos robustos y de calidad para que los jóvenes se queden a vivir y tengan oportunidades de futuro".

Igualmente, Mellado ha pedido el voto para María Jesús Montero para que, "como próxima presidenta de la Junta, blinde la sanidad, la educación y la dependencia por ley".

"DESMANTELAMIENTO DEL PP"

Por otro lado, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha confrontado los dos modelos, "el del PP, de desmantelamiento de los servicios públicos, y el del PSOE, que pone a las personas y a las clases medias y trabajadoras en el centro de sus políticas".

Al respecto mencionaodo que el Gobierno de España lo ha hecho "con el escudo social a los más vulnerables, protegiendo a los agricultores y ganaderos andaluces tras el tren de borrascas; con la subida de las pensiones, con el Ingreso Mínimo Vital, con el Salario Mínimo Interprofesional, con las becas, con la reforma laboral que ha multiplicado los contratos indefinidos, o con las inversiones que ha traído a Córdoba, con la Base Logística del Ejército de Tierra como máximo exponente".

Crespín ha concluido alegando que Córdoba "no tiene nada que agradecerle a Moreno Bonilla tras sus ocho años de gobierno", por lo que ha pedido una gran movilización social para "poder protagonizar un cambio de rumbo y que María Jesús Montero sea la presidenta que Andalucía necesita".

"INCUMPLIMIENTOS Y OLVIDOS" EN PEDRO ABAD

Por último, el alcalde de Pedro Abad, Juan Antonio Reyes, ha destacado la importancia de la cercanía, el trabajo y el compromiso del PSOE con los municipios y con Andalucía. Durante su intervención, ha lamentado "incumplimientos y varias actuaciones pendientes en el municipio de Pedro Abad por parte de la Junta de Andalucía".

Así, ha señalado "la falta de avances en infraestructuras y proyectos como la finalización de acerados, la puesta en marcha de espacios como la zona del Baldío y el embarcadero, el impulso de la ruta de Alcurrucén o la recuperación de iniciativas culturales y turísticas como la réplica de los Efebos".

El alcalde también ha criticado la situación de la sanidad pública, "sobre todo las demoras en las citas médicas como ejemplo de deterioro de los servicios". Frente a ello, ha defendido la gestión municipal "como respuesta a la falta de inversiones autonómicas", destacando "actuaciones realizadas en el colegio público y el centro de salud con recursos propios del ayuntamiento".

Reyes ha concluido con un llamamiento a la movilización el 17 de Mayo, apelando a "la necesidad de un cambio" de gobierno en Andalucía que "escuche, cumpla y apueste por los pueblos", para lo que ha pedido el voto a la candidatura socialista encabezada por María Jesús Montero.