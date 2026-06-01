Archivo - Alumnado esperando para las pruebas de la PAU en la UJA/Archivo - UJA - Archivo

JAÉN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.508 estudiantes se han matriculado en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Jaén, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en la provincia de Jaén, en las ocho sedes habilitadas para su desarrollo en Jaén capital, Úbeda, Linares y Alcalá la Real.

De estos, un total de 3.055 estudiantes realizarán la fase de acceso y admisión y los restantes sólo la fase de admisión. Estas pruebas, que se realizan de manera simultánea en las ocho provincias andaluzas, permiten por una parte el acceso a las universidades españolas, y por otra, obtener una mejora en las calificaciones que ayuden a los estudiantes en los procesos de selección de los estudios universitarios.

El capital Jaén se examinarán 1.931 estudiantes en la fase de acceso y admisión y 295 admisión en las tres sedes habilitadas en el Aulario Flores de Lemus (B4) del Campus Las Lagunillas; en Úbeda, 614 estudiantes en la fase de acceso y 61 en admisión en las dos sedes establecidas en el Centro de Profesorado SAFA.

En el caso de Linares habrá 777 estudiantes en la fase de acceso y 82 en admisión en las dos sedes ubicadas en el Campus Científico-Tecnológico; en Alcalá la Real, 186 estudiantes se examinarán en la fase de acceso y 15 en admisión en la sede ubicada en el IES Alfonso XI.

El tribunal único que se encargará del desarrollo y evaluación de las pruebas estará formado por 255 personas, entre profesorado universitario y de Bachillerato que se encargará de las labores de vigilancia y corrección de exámenes, vocales de centro, miembros de la comisión coordinadora universitaria y Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios de la UJA.

La fase de acceso, que se realiza los días 2 y 3 de junio, consta de cuatro exámenes, tres de los cuales se realizan el martes y otro el miércoles, mientras que para la fase de admisión cada estudiante puede elegir un máximo de cuatro asignaturas.

La fase de acceso es obligatoria para el alumnado procedente de Bachillerato, mientras que a la fase de admisión pueden presentarse alumnado procedente de ciclos formativos o personas que deseen mejorar su nota, respecto a la obtenida en cursos anteriores.

Aunque el primer examen comenzará este martes a las 8,30 horas, todos los estudiantes deberán estar sentados en sus puestos media hora antes, a las 8,00 horas, por lo que están convocados a las 7,30 horas.

La entrega de calificaciones será el 11 de junio a las 10,00 horas. Ese mismo día comenzará el plazo para solicitar la preinscripción para el ingreso en las universidades andaluzas, que permanecerá abierto hasta el 22 de junio.

Por otro lado, la fase extraordinaria se llevará a cabo los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, y las calificaciones se publicarán el 10 de julio, abriéndose un nuevo plazo de preinscripción.

La calificación de la fase de acceso se obtiene ponderando entre la nota media de Bachillerato (60 por ciento) y la nota media de las 4 asignaturas de acceso: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o de la Filosofía, idioma (Inglés, francés, alemán, italiano o portugués) y la asignatura específica de modalidad, que varía según el Bachillerato.

Este año, y tal como se aprobó en la Comisión Interuniversitaria de Andalucía, en las pruebas de acceso a la Universidad se realizarán barridos selectivos para la detección de dispositivos no autorizados durante la PAU.

La medida, determinada en coordinación con el Gobierno regional andaluz, contempla la introducción de detectores en diferentes sedes y momentos de la Prueba de Acceso a la Universidad.

Se recuerda que la normativa de la PAU en Andalucía prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica. También se prohíbe el uso de relojes analógicos dentro del aula. En cada momento, la hora se proyectará en el aula en sitio que sea visible para todo el estudiantado.