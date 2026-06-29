Un total de 960 estudiantes realizará la PAU en la provincia de Jaén en la convocatoria extraordinaria de julio

Estudiantes realizan un examen de la PAU en la convocatoria ordinaria de junio de 2026. - UJA

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 960 estudiantes ha formalizado la matrícula en las Pruebas de Admisión a la Universidad (PAU) en la provincia de Jaén en la convocatoria extraordinaria de julio, que se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

De ellos, 500 realizarán desde mañana martes la fase de acceso, distribuidos en las tres sedes habilitadas en esta convocatoria para el desarrollo de las pruebas: Jaén, Úbeda y Linares.

Los 460 alumnos restantes se presentarán solo a la fase de admisión, que prevista los días 3 y 4 de julio, según ha informado este lunes la Universidad de Jaén (UJA). Son estudiantes que ya tienen superada la de acceso y desean subir nota, o bien estudiantes de ciclos formativos de grado superior que no tienen que presentarse a la fase de acceso.

El número de estudiantes inscritos se ha incrementado en 62 con respecto al año pasado para la fase de acceso y en 193 en relación a las personas que se presentan a la fase de admisión.

Aunque el primer examen comenzará este martes 30 a las 8,30 horas, los estudiantes deben estar sentados en sus puestos media hora ante. Desde la UJA se recomienda la asistencia a la sede correspondiente con antelación. Para facilitar el acceso escalonado, todos los edificios estarán abiertos desde las 7,30 horas.

La fase de acceso consta de cuatro exámenes, tres de los cuales se realizan este martes (Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía y Lengua Extranjera, a elegir entre Inglés, Francés, Alemán, Italiano o Portugués) y la asignatura específica de modalidad, que varía según el Bachillerato.

Así, en la modalidad de Arte, se podrá escoger entre Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Artes Escénicas II; Ciencias y Tecnología, entre Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; los de la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades, elegirán entre Latín o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, y los del Bachillerato general tendrán que examinarse de Ciencias Generales.

La nota media de las cuatro asignaturas pondera con el 40 por ciento en la calificación final de acceso. Hay que tener en cuenta que, para poder hacer media, la nota media de esos cuatro exámenes ha de ser mayor o igual de cuatro, y que para superar la prueba la nota media ponderada ha de ser mayor o igual que cinco.

Por otra parte, para la fase de admisión cada estudiante puede elegir un máximo de cuatro asignaturas y, además, se puede utilizar la nota de la asignatura de modalidad de la fase de acceso. La fase de acceso es obligatoria para el alumnado procedente de Bachillerato, mientras que a la de admisión puede presentarse alumnado procedente de ciclos formativos o personas que deseen mejorar su nota, respecto a la obtenida en cursos anteriores.

El tercer día por la tarde se realizarán los exámenes de incompatibilidades, para aquellos casos de estudiantes que han elegido examinarse de materias que coincidan en el horario, y para aquellos estudiantes que hayan elegido alguna de las historias --la no realizada en la fase de admisión-- para subir nota.

Desde la UJA se ha recordado que estas asignaturas no ponderan en ningún caso para la admisión de ningún título en el Distrito Único Andaluz, por lo que sólo tienen interés en caso que la persona quiera optar por alguna titulación fuera de Andalucía.

En cuanto a las asignaturas para la fase de admisión (para la que también puede usarse la obtenida en la materia específica de modalidad de la de acceso), el calendario es el siguiente:

El miércoles está previstas Análisis Musical II, Dibujo Artístico I, Latín I, Matemáticas II y Ciencias Generales (8,30); Artes Escénicas II, Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II, Griego II y Dibujo técnico Aplicado a las artes plásticas y el Diseño (11,00) y a las 13,30, Coro y Técnica Vocal II, Movimientos Culturales y Artísticos, Física y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

El 2 de julio, se harán las pruebas de Historia de la Música y de la Danza, Diseño, Dibujo Técnico II y Biología (8,30); Lengua Extranjera (fase de admisión), Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Literatura Dramática, Geografía y Química (11,00) y a las 13,30, Historia del Arte, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II y Fundamentos Artísticos.

La ponderación de las asignaturas para los diferentes grados puede consultarse en la página web del Distrito Único Andaluz (DUA). En caso en que la persona quiera examinarse de dos asignaturas en la misma franja horaria, una de ellas se hará en esa franja y la otra el jueves por la tarde, en un horario que se comunicará oportunamente.

Para que una asignatura pondere es preciso haber obtenido un cinco o más y la ponderación viene indicada por el coeficiente: cero (no pondera), 0,1 (la nota global aumenta un diez por ciento de la calificación obtenida) o 0,2 (el aumento es del 20 por ciento).

Además, es importante tener en cuenta que esas ponderaciones son válidas en toda Andalucía, pero pueden variar para el acceso a universidades fuera del territorio andaluz. Es de destacar que este curso las ponderaciones son las mismas que las del pasado, mientras que para la próxima PAU de junio de 2027 sufrirán algunas modificaciones.

TRIBUNAL

El tribunal único que se encargará del desarrollo y evaluación de las pruebas estará formado por 112 personas, entre profesorado universitario y de Bachillerato que se encargará de las labores de vigilancia y corrección de exámenes, vocales de centro, miembros de la comisión coordinadora universitaria y Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios de la UJA.

Las calificaciones de la convocatoria extraordinaria de la PAU se harán públicas el 9 de julio, de 8,00 a 10,00 horas, en todas las universidades públicas andaluzas. Por lo que respecta a la preinscripción para cursar un grado el próximo curso, en el caso de esta convocatoria el plazo estará abierto del 9 al 14 de julio y la primera adjudicación se publicará el día 24 de julio.