Los trabajadores del metro de Granada convocan nuevos paros parciales durante el Corpus pero se abren a negociar

Archivo - Metro de Granada. Archivo. - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del metro de Granada han convocado cuatro días de paros parciales durante la feria del Corpus en el marco del conflicto laboral abierto en las negociaciones del nuevo convenio colectivo, en el que reclaman que se incluyan mejoras salariales y unas condiciones laborales "dignas".

Los paros se producirían en distintos tramos horarios el 30 de mayo y el 2,3 y 6 de junio, según han detallado a Europa Press desde el comité de empresa de Metro Avanza, que sin embargo se muestra dispuesto a negociar y ha solicitado un nuevo encuentro con la operadora del servicio para acercar posturas y evitar la huelga.

Este martes, empresa y comité han realizado sus propuestas de servicios mínimos. Los trabajadores han solicitado que se fijen en un 40 por ciento, mientras la patronal pide entre el 80 y el cien por cien.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo será la encargada de tomar una decisión una vez estudie ambas propuestas. La vez anterior los fijó en un 50 por ciento para los cinco días de paros que se produjeron, incluyendo la jornada de huelga completa el viernes 15 de mayo.

Si las partes no llegan antes un acuerdo, los nuevos paros parciales en el metro comenzarán el 30 de mayo de ocho de la tarde a una de la madrugada, coincidiendo con la inauguración de la feria. Continuarían el martes 2 de junio, de seis a ocho y media de la tarde. Este día es el dedicado a los más pequeños con precios populares en las atracciones.

También se han convocado paros parciales para el día de la Tarasca, 3 de junio, de 13,00 a 15,30 horas y de 21,30 a 23,59 horas. Ya el sábado 6 la huelga abarcaría de 13,00 a 15,30 horas.

Desde el comité de empresa de Avanza Metro Granada lamentan que la empresa "intenta vender como una gran mejora una supuesta subida salarial del 23,5 por ciento" cuando ésta se produciría a lo largo de cuatro años.

Afirman que durante los tres primeros años la plantilla apenas recuperaría el IPC, manteniéndose prácticamente con los salarios actuales hasta 2029 y advierten de que ello tampoco equipararía los salarios con los de otros trabajadores de metros andaluces como el de Sevilla.

El comité de empresa insiste en que el de Granada "sigue siendo el metro andaluz con peores condiciones salariales" y "cualquier mejora social o laboral que pudiera negociarse --como descansos, conciliación, limitación de conducción continuada o contratación de personal-- tendría que salir de ese mismo 23,5 por ciento, reduciendo todavía más la subida salarial real".

Avanza, operador del Metro de Granada por encargo de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, ha venido defendiendo su "esfuerzo negociador" y la semana pasada tachó de "precipitada" la convocatoria de movilizaciones tras el inicio de las conversaciones sobre el nuevo convenio el pasado 18 de marzo.

Acusó por ello a la representación sindical de recurrir a una "estrategia de presión" basada en paros parciales y "afectando de forma directa a miles de ciudadanos".