Trabajadores del transporte sanitario en Córdoba se concentran por sus precarias condiciones laborales. - CSIF

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la UTE TSI y de SSGA, adjudicatarias del transporte sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Córdoba, se han concentrado este miércoles junto al Edificio de Gobierno del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba en protesta por "las precarias condiciones laborales" en las que desarrollan su labor estos profesionales y su repercusión en la prestación de este servicio esencial a la ciudadanía.

Según ha informado el sindicato CSIF Córdoba en una nota, el presidente del comité de empresa de SSGA y delegado sindical de CSIF, Sergio Rosa, ha lamentado "los numerosos déficits que sufre este servicio desde que en septiembre de 2022 fue adjudicado por la Junta de Andalucía a estas empresas".

En concreto, "destacan los importantes retrasos en las recogidas de los pacientes por parte de las ambulancias, por la falta de una quincena de vehículos diariamente para traer y llevar pacientes que requieren tratamientos oncológicos o de diálisis, entre otros, y por las continuas averías que sufren al ser ambulancias viejas que provienen de otras zonas".

"Estas situaciones generan un profundo descontento entre los pacientes y sus familiares, así como un fuerte estrés entre los conductores, que han derivado en muchas bajas laborales", según ha subrayado Rosa, quien ha afirmado que, "tanto SSGA, como la UTE TSI, están realizando despidos sin ninguna justificación, motivo por el cual los trabajadores que están siendo expulsados de la empresa y recurren a la Justicia están ganando esos juicios". Por estos y otros motivos, en CSIF no entienden que la Junta "vaya a renovar este servicio con estas empresas por un año más".