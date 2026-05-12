En trámite la licitación por 1,7 millones del anteproyecto para consolidar regadíos en más de 6.500 hectáreas en Baza

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha mantenido este martes una reunión técnica con la Comunidad General de Regantes del Negratín (comarcas de Baza y Huéscar). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

BAZA (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha mantenido este martes una reunión técnica con la Comunidad General de Regantes del Negratín (comarcas de Baza y Huéscar), donde ha señalado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tramita ya la licitación del anteproyecto para la consolidación de 6.500 hectáreas de regadío, que dispondrán de 18,5 hectómetros cúbicos de agua procedentes del Negratín. La actuación se encuentra recogida en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Morán ha dicho que, de forma paralela a la tramitación de dicha licitación, el Ministerio de Agricultura trabaja en la tramitación de lo necesario para el proyecto en baja, "con el objetivo de acompasar ambas actuaciones para avanzar de forma coordinada".

El secretario de Estado ha explicado que, "tras un largo periodo de trabajo impulsado principalmente por la comunidad de regantes, se dan ya los primeros pasos". En este sentido, ha señalado que el anteproyecto redactado por la propia comunidad de regantes servirá de base para iniciar el procedimiento que deberá culminar con la definición de la zona regable, la redacción de los proyectos, su evaluación ambiental y, posteriormente, la licitación de las obras.

Morán ha subrayado además la importancia de la cooperación entre administraciones para materializar esta actuación y ha destacado la importancia de mantener informados a los regantes promotores del proyecto sobre cada avance administrativo y técnico que se vaya produciendo.