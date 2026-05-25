El Tren de la Cultura llega a Córdoba, ciudad donde convivieron tradiciones, lenguas y saberes

Autores participantes en el Tren de la Cultura 2026. - PLANETA

CÓRDOBA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Tren de la Cultura 2026, con motivo del próximo arranque de la Feria del Libro de Madrid, ha viajado este lunes hasta Córdoba, la ciudad donde durante siglos convivieron y dialogaron tradiciones, lenguas y saberes que marcaron el devenir de Europa.

Así lo ha indicado la organización en una nota en la que ha detallado que el presidente de la Fundación Antonio Gala, Francisco Moreno, ha puesto en valor que "Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad otorgadas por la Unesco".

Como cada año y con motivo del arranque de la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio, Renfe y la División Editorial del Grupo Planeta han puesto en marcha una nueva edición del '#TrenDeLaCultura'.

En un trayecto cargado de ilusión y compromiso, doce escritoras y escritores han partido desde Madrid con destino Córdoba, hermanando ambas ferias. Con esta iniciativa, el Tren de la Cultura consolida su vocación de tender puentes, reivindicando además el viaje como una forma sostenible y humanista de conectar ciudades, ideas y personas.

En este contexto, la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, ha remarcado que el espíritu de las ferias del libro es el mismo "sacar los libros a las calles y disfrutar de ese momento mágico en que los lectores se encuentran con sus autores".

Entretanto, la autora Ángela Banzas ha señalado que "subir a este tren con destino a Córdoba supone un viaje no solo en el espacio, sino también en el tiempo", a "esa época en la que su poder como centro cultural a nivel mundial era indiscutible".

Por otro lado, Jesús Carrasco ha expresado su gusto por "viajar en tren", que es, "sin duda", su "medio de transporte favorito". Juan Gómez Bárcena, por su parte, ha subrayado que este tren, que se dirige a la Fundación Antonio Gala de Córdoba, le da una "sensación de hogar que "es doble", porque fue entre sus muros donde "hace casi veinte años" comenzó a escribir su primer libro.

Asimismo, Nerea Llanes ha señalado que "participar por primera vez en el Tren de la Cultura como autora" le hace "muchísima ilusión, y más teniendo como destino Córdoba", ciudad que siente "casi como una segunda casa". Manel Loureiro ha afirmado que "formar parte de algo tan luminoso y positivo como el Tren de la Cultura es todo un privilegio", una iniciativa que "conecta ciudades, personas e historias".

También ha viajado en el tren José Antonio Marina, quien ha remarcado la importancia de este viaje tiene por dos motivos: el primero es que está hecho en tren, cuya aparición supuso una "enorme esperanza de que iba a resolver los problemas nacionales e internacionales", mientras que el segundo es su destino, Córdoba, clave "en la cultura europea y, por lo tanto, en la cultura mundial".

Entretanto, Pedro Simón ha explicado que "leer y viajar son dos formas de desbrozar el mundo, de aprender a escuchar, de subrayar el porvenir", mientras que, por último, Raquel Díaz Reguera ha comentado que "trenes y libros" podrían encabezar su lista de deseos, pues ambas la "llevan de viaje".