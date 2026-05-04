Tres detenidos tras ser sorprendidos circulando con droga en Las Gabias (Granada)

Dinero y droga intervenidos. - GUARDIA CIVIL

LAS GABIAS (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, de entre 30 y 34 años, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas cuando circulaban por la localidad de Las Gabias (Granada).

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del día 2, durante la realización de un dispositivo operativo de seguridad en una de las vías de salida del municipio.

Agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la Compañía de Armilla dieron el alto a un vehículo de transporte con conductor (VTC), en el que viajaban tres clientes que, al percatarse de la presencia policial, de forma inmediata, intentaron deshacerse de parte de las sustancias estupefacientes que portaban arrojándolas hacia la parte trasera del vehículo.

Tras proceder a la identificación de los ocupantes, los guardias civiles comprobaron que estas portaban ocultas en sus bolsos diversas sustancias estupefacientes envasadas.

Asimismo, al realizar una inspección minuciosa del turismo, se localizaron las sustancias arrojadas momentos antes.

En total, se intervinieron dos botes de GHD (gamma hidroxibutirato) y, en bolsitas o envoltorios de plástico, las siguientes sustancias: dos gramos de cristal, siete pastillas de MDMA, 3,1 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína, 1,5 gramos de cocaína amarilla y 0,5 gramos de cocaína rosa; además de 475 euros en efectivo en billetes de distinto valor.

Los agentes detuvieron estas tres personas por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas, las cuales, una vez instruidas las diligencias oportunas, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Santa Fe.