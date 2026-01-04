Tres pymes tecnológicas andaluzas estarán presentes en el Pabellón de España del Mobile World Congress Barcelona 2026

Archivo - Exterior del Mobile World Congress. - Ramon Costa/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha hecho oficial este domingo el listado de las 49 pymes tecnológicas que integrarán el Pabellón de España en la próxima edición de Mobile World Congress (MWC) Barcelona, que se celebrará del 2 al 5 de marzo de 2026 en Fira Gran Vía de Barcelona.

En la lista aparecen tres empresas andaluzas, Qcharx, afincada en Abolote (Granada), Monei, en Málaga, y Atrebo, ubicada en Guillena (Sevilla). Las pymes dispondrán de un estand personalizado en el Pabellón, donde mostrar sus productos y servicios, así como acceso a espacios destinados a la labor comercial, tales como un área de networking y salas de reuniones.

Asimismo, podrán participar en una amplia agenda de actividades organizadas por Red.es en el marco del Pabellón durante MWC Barcelona, entre las que destacan un extenso programa de conferencias, con mesas redondas y presentaciones de ponentes de primer nivel, y un ambicioso calendario de networking con visitas de delegaciones empresariales internacionales, sectoriales e institucionales, así como afterwork.

Qcharx, ubicada en Albolote (Granada), es una empresa que ofrece distintos modelos de plotter de corte al canal de distribución para la realización de láminas de hidrogel a medida, para cualquier dispositivo táctil que haya en el mercado, sea cual sea el modelo.

Por otro lado, Monei (Málaga) comercializa una plataforma de pagos omnicanal que permite a las empresas aceptar pagos online y offline. Además, ofrece una amplia gama de métodos de pago, incluyendo tarjetas de crédito, débito, billeteras digitales como apple pay y google pay, y métodos locales como bizum.

Finalmente, Atrebo en Guillena (Sevilla) es una empresa tecnológica especializada en soluciones digitales para la gestión de infraestructuras de telecomunicaciones. Sus soluciones permiten a las empresas optimizar procesos, mejorar la eficiencia y tomar decisiones basadas en datos que mejoran el rendimiento y la rentabilidad.

En la última edición, el Pabellón recibió a más de 13.000 visitantes presenciales, a los que se sumaron más de 5.000 virtuales. Las empresas expositoras estimaron que su participación les permitiría generar un volumen de negocio de 26,5 millones de euros.