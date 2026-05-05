Tres rescates en situaciones de alta complejidad el fin de semana en el Mulhacén, Huéscar y Güejar Sierra (Granada)

La Guardia Civil realizó varios rescates en un intenso fin de semana en la provincia de Granada. Especialistas del Greim y de la Unidad Aérea han intervenido en tres actuaciones de alta complejidad - GUARDIA CIVIL

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada, a través de su Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y de la Unidad Aérea, ha llevado a cabo durante los pasados días 1 y 2 de mayo tres intervenciones de especial dificultad en entornos de alta montaña y zonas de difícil acceso. En dos de estos casos hay que lamentar que se realizaron intervenciones para rescatar sendos rescates, mientras que en la tercera intervención se evacuó a un herido.

El primero de los rescates tuvo lugar el pasado viernes cuando a las 13,30 horas una patrulla de seguridad ciudadana recibió para dirigirse a una zona del río Maitena, en el término municipal de Güéjar Sierra. Al llegar, localizaron un cuerpo flotando en una especie de poza, con las aguas muy agitadas, lo que impedía su rescate por medios ordinarios.

Se solicitó la colaboración del Greim y fueron los especialistas en montaña los que recuperaron el cadáver, que fue evacuado en helicóptero. Según las primeras informaciones aportadas por el cuerpo armado, el fallecido habría sido arrastrado por la corriente al intentar rescatar a su perro, que había caído al río.

Las otras dos intervenciones ocurrieron el sábado día 2 de mayo. La primera tuvo lugar cuando, sobre las 10,45 horas, el Greim fue activado tras recibirse una llamada de la central de emergencias 112 alertando de un accidente en la cara norte del Mulhacén, en Sierra Nevada. Un hombre comunicaba que su pareja había sufrido un deslizamiento cuando se encontraban próximos a la cima, precipitándose por una ladera de nieve hasta desaparecer de su vista.

Dos especialistas del Greim junto con la Unidad Aérea de Granada, se desplazaron en helicóptero hasta la zona, y tras ser depositados en una ladera helada, mediante una maniobra de gran complejidad, localizaron el cuerpo de la víctima, confirmando su fallecimiento. Tras la autorización judicial, se procedió a su aseguramiento en la ladera.

Posteriormente, los especialistas iniciaron una exigente progresión por la pared norte hasta alcanzar al alertante, que se encontraba refugiado bajo una roca y en un estado de ansiedad bastante importante. Tras tranquilizarlo, fue evacuado mediante un descenso técnico, instalando múltiples anclajes en roca y nieve en una zona expuesta a la caída de hielo y rocas.

Finalmente, fue conducido hasta una zona segura en las inmediaciones de la Laguna de la Mosca, donde, tras varias horas condicionadas por la meteorología adversa, pudo ser evacuado en helicóptero a las 19,05 horas hasta Granada.

Por otra parte, ese mismo día, a las 13,40 horas, el Greim recibió un nuevo aviso desde el 112 informando de un senderista herido en el entorno del Collado de las Víboras, en el término municipal de Huéscar. El afectado, integrante de un grupo de cinco personas procedentes de Alicante, había sufrido una grave lesión en la rodilla tras una caída durante el descenso del pico de La Sagra.

Ante la imposibilidad de evacuarlo por sus propios medios, se activó nuevamente el helicóptero de la Guardia Civil. Los especialistas fueron descendidos mediante grúa en dos ciclos, inmovilizaron la extremidad lesionada y procedieron a su evacuación aérea hasta el hospital de Baza, donde quedó ingresado.

La Guardia Civil destaca la complejidad técnica de las intervenciones realizadas, desarrolladas en entornos de alto riesgo y bajo condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, recuerda la importancia de extremar las medidas de seguridad en actividades en la montaña y de planificar adecuadamente cualquier salida, atendiendo a las condiciones del terreno y la meteorología.

"Resulta fundamental utilizar ropa y material adecuados, así como llevar agua, alimento suficiente, un frontal o linterna y un pequeño botiquín. También es aconsejable portar un teléfono móvil con la batería cargada y siempre que sea posible, dispositivos de geolocalización o aplicaciones de seguimiento", recuerda la Benemérita.