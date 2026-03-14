El TSJA rebaja la pena al funcionario que se quedó con material de la reforma de la sede de Hacienda de Jaén

Archivo - El acusado prestando declaracióndurante el juicio celebrado en octubre de 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de dos años de cárcel a un año y un mes la condena impuesta en 2024 por la Audiencia de Jaén al que fuera director de la obra y funcionario de carrera del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda. Se le condenó en su día por apropiarse de material de desecho de la reforma de la sede de la Agencia Tributaria en Jaén con el fin de sacar beneficio a través de su venta.

El TSJA en una sentencia recogida por Europa Press también rebaja la inhabilitación especial para empleo o cargo público, que pasa de seis a dos años. Además, el TSJA le impone una multa de 1.200 euros.

La sentencia de la Audiencia, ahora confirmada parcialmente por el TSJA, le condena como autor de un delito de malversación de caudales públicos y le absolvió del delito de prevaricación administrativa por el que también le acusaba el Ministerio Público.

En concepto de responsabilidad civil le condenan a pagar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la cantidad correspondiente al valor de 773 elementos de radiadores de hierro y una caldera vendidos por el acusado. Inicialmente se contemplaba también un grupo de presión que ahora excluye el TSJA.

Además, se ordena la devolución a la AEAT el resto de bienes muebles que se encuentran en las instalaciones de la constructora donde el acusado ordenó su depósito.

El TSJA incide en su sentencia que el acusado procedió a la venta de algunos elementos "con el consiguiente aprovechamiento propio, no habiendo perdido su condición de bienes públicos aunque muchos de ellos fueran destinados a vertedero". Es por ello por lo que mantiene la condena del acusado como autor del delito de malversación, pero suprime la extensión del propósito malversador que la sentencia de la Audienca le atribuye y excluye el grupo de presión entre los elementos que llegaron a ser vendidos.

La rebaja de las penas se hace por el TSJA atendiedo al "limitado alcance y valor de los efectos del delito" y por no apreciar "datos que incrementen o agranden el reproche que merece el hecho delictivo"

El acusado declaró en el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén en octubre de 2024 que autorizó el traslado del material a la nave de un constructor para ganar sitio en el edificio que estaban reformando y porque todo lo trasladado "era material recuperable" que se podía utilizar en un futuro en otras sedes de la provincia de la Agencia Tributaria.

Lo acordó con el constructor, "pensando que era una situación muy provisional" y sin que mediara ningún contrato de depósito de por medio, pero parte de esos materiales siguen almacenados a día de hoy en esa nave cuando su destino debería haber sido un gestor de residuos autorizado.

El acusado optó por llevar el material a una nave, propiedad de una constructora, en Jaén capital donde además de 1.370 elementos de radiadores, se depositaron 14 luminarias, diez tóner de impresora y algunos CD, cuatro aparatos de climatización, un quemador de caldera, una caldera, un depósito de expansión de caldera y un grupo de presión, dos turbinas de extracción, ocho sillares, y dos vidrieras de vidrio.

Fue uno de los responsables de la nave donde se almacenaban los materiales el que en abril de 2020 dio la voz de alarma al preguntar a la actual jefa del Gabinete Técnico, Patricia Carrasco, por el contrato de depósito del que supuestamente le había hablado el acusado para que accediera a almacenar el material ya que pasaban los años y nada se sabía al respecto. De no haberse producido esta llamada, como declaró la propia Carrasco, "nunca lo hubiéramos sabido".

Fue esta persona la que facilitó el inventario del material depositado y aquel que supuestamente se había vendido. Además, recogía seis equipos de climatización que supuestamente salieron de la nave para ser reutilizados en la mejora de la climatización de la sede de la Agencia Tributaria de Granada.

A todo ello, se suma un anuncio publicado en un portal digital en octubre de 2020 con la venta de radiadores y en el que aparecía el teléfono de contacto del acusado y de su hijo, anuncio que finalmente fue retirado. Según el hijo del procesado que también declaró como testigo, los radiadores puestos a la venta se corresponden con material procedente del derribo de inmuebles de su abuelo.

La reforma de la sede de la Agencia Tributaria en Jaén capital se llevó a cabo entre 2016 y 2018 contó con un presupuesto de unos 3,2 millones de euros.

La sentencia del TSJA no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.