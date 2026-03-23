El turismo hotelero de Córdoba sufre una "caída significativa" por la climatología, trenes e inflación

Archivo - Turistas en el interior de la Mezquita de Córdoba, en una imagen de archivo. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer avance del barómetro turístico de invierno del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba (CAPT-UCO) ha revelado una "caída significativa" del turismo en establecimientos hoteleros de Córdoba ciudad durante los meses de enero y febrero, registrándose, en este sentido, "uno de los peores datos de los últimos años en viajeros y pernoctaciones", todo ello coincidiendo con factores adversos concatenados como "la climatología desfavorable, la crisis ferroviaria del AVE y la subida de la inflación, precisamente en estos meses consecutivos ya de por sí de temporada baja".

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detalldo que los datos de la capital cordobesa recogen una caída en el número de viajeros hoteleros "más acusada que en la provincia, donde el turista es más autónomo en su movilidad y utiliza el vehículo particular mayoritariamente, con escasa dependencia del ferrocarril".

En concreto, a lo largo del pasado mes de enero, fueron 61.031 los viajeros que eligieron la ciudad de Córdoba para pasar unos días de descanso, mientras que en enero de 2025 la cuantía fue de 69.285, lo que representa un descenso del 11,9%. Por su parte, las pernoctaciones registradas fueron 104.297, mientras que en enero del año pasado fueron 116.562, es decir, un 10,5% menos.

Estas cifras finales se han debido fundamentalmente al "comportamiento negativo" del turista nacional, que ha disminuido en 14.453 viajeros (-19%) respecto al mismo mes del año 2025, siendo el peor registro de los últimos 15 años si se exceptúan los años 2021 y 2022 de afectación de la pandemia del Covid-19 y el año 2015.

Aunque se ha producido un aumento del número de viajeros extranjeros (+2,67%) y de pernoctaciones (+5,6%) en enero de este año respecto al mismo mes de 2025, este no ha sido lo suficiente para compensar las cifras finales negativas de viajeros y pernoctaciones. Y, en cualquier caso, "el crecimiento de turistas hoteleros extranjeros evidencia su menor dependencia de las conexiones ferroviarias, dado que una parte importante utilizan la conexión aérea desde otros aeropuertos andaluces y nacionales, utilizan coche de alquiler, propio o transfer contratado o integran circuitos entre varias ciudades andaluzas organizados por operadores turísticos con medios propios de transporte".

La situación no ha sido mejor en el mes de febrero para Córdoba ciudad, que ha registrado una pérdida de 11.422 viajeros nacionales (-5,29%) respecto al mismo mes del año 2025, a lo que se suma una caída importante del número de pernoctaciones respecto a 2025 (-27,1%). Asimismo, se ha ralentizado sensiblemente el crecimiento del turismo hotelero de origen extranjero, que en este mes sólo ha sido del 1,89% (+490 viajeros) respecto al mes de febrero de 2025, de manera que no ha supuesto una compensación significativa de la caída del turismo nacional, más aún cuando las pernoctaciones de extranjeros prácticamente se han estancado (43.523 en febrero de 2025 y 43.567 este mes de febrero de 2026).

Los ingresos por alojamiento hotelero en enero de 2026, sin contar los generados por servicios complementarios de alimentación y bebidas, restauración, eventos, spa o lavandería, entre otros, ascendieron a 3.978.930 euros. No obstante, si se considera la disminución del número de pernoctaciones con respecto a enero de 2025 (-12.265), se ha producido una pérdida potencial de ingresos por alojamiento hotelero de cerca de 500.000 euros (467.909 euros).

BAJADA DEL INGRESO MEDIO POR HABITACIÓN

A esto se suma una bajada del ingreso medio por habitación disponible de 0,65 puntos con respecto a enero de 2025 (38,15 euros), pese a que la tarifa media diaria en los hoteles en este mismo mes de enero ha subido un 10,54% hasta llegar a los 73,09 euros, la más alta de los últimos 15 años. Esto viene a confirmar la incidencia importante de la subida de los costes de explotación y del proceso inflacionista creciente en el sector turístico, que acaba por absorber una parte significativa de los beneficios finales de los establecimientos.

Desde el accidente de Adamuz, los establecimientos hoteleros de la capital fueron sufriendo un descenso de su actividad entre el 40-50% "como consecuencia de las sucesivas cancelaciones y caídas de las reservas de última hora". Y la reapertura del AVE en Córdoba, "tras casi 50 días de problemas, no supuso una vuelta total a la normalidad, de manera que se ha ido notando una menor afluencia del turismo, teniendo en cuenta la reducción de frecuencias y el aumento del tiempo de trayecto que han ido erosionando la confianza del viajero en la alta velocidad y dificultando la accesibilidad al destino Córdoba".

No es de extrañar, por tanto, que el mes de febrero haya tenido incluso un comportamiento peor incluso que enero en términos de ingresos promedio por habitación disponible, alcanzando una disminución del -17,60% respecto al mismo mes de 2025 (39,05 euros), y ello pese al aumento de la tarifa media diaria por habitación, que se ha incrementado sensiblemente un 7,29% (74,89 euros) respecto a febrero del año pasado. En consecuencia, si considerando la disminución del número de pernoctaciones con respecto a enero de 2025 (-21.238), se ha producido una pérdida potencial de ingresos por alojamiento hotelero de unos 830.000 euros.

ÍNDICES DE SATISFACCIÓN

En este sentido, resulta ilustrativo analizar los Índices de Satisfacción del destino Córdoba en el mes de febrero por parte de los visitantes, obtenido de las opiniones y manifestaciones en redes sociales. En el caso concreto del Índice de Seguridad (PSI), se ha registrado ya en este mes un empeoramiento de su percepción por un aumento de las menciones negativas tanto si se compara con el registrado en el mismo mes de 2025 como en el acumulado anual y variación interanual respecto a 2025.

Lo mismo se puede decir del índice de satisfacción de producto (TPI) y del Índice Global (GTP) del destino. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las menciones corresponden a la capital cordobesa, se puede concluir que se ha producido una pérdida de imagen coyuntural del destino Córdoba que tiene una relación directa sobre todo con las incidencias del transporte ferroviario y el empeoramiento de la accesibilidad al destino, si bien han de considerarse también los problemas de accesibilidad por carretera como consecuencia de los daños ocasionados por el tren de borrascas, así como el impacto mediático de las inundaciones acaecidas en el entorno de la capital y en la provincia.

Por último, aunque de menor repercusión para el destino Córdoba, hay que considerar la incidencia originada el pasado 4 de febrero tras el derrumbe de parte de un talud en el término municipal de Álora, en la provincia de Málaga, provocado por la acumulación de agua tras las intensas lluvias registradas durante los primeros meses del año.

En este sentido, las dificultades de conexión ferroviaria entre Córdoba y Málaga van a representar "un nuevo factor negativo de consecuencias aún imprevisibles, pero en cualquier no beneficioso para Córdoba si teniendo en cuenta que un número nada desdeñable de flujos turísticos y de excursionistas, tanto nacionales como internacionales, llegan a la ciudad desde Málaga a través de la Alta Velocidad y que ambos destinos actúan cada vez más como 'vasos comunicantes' por sus sinergias de complementariedad, cercanía geográfica y buenas comunicaciones".