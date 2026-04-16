Úbeda (Jaén) acogerá del 22 al 24 de abril el congreso internacional TISLID'26 sobre tecnología, educación e idiomas

Presentación de TISLID'26 - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

JAÉN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede de la UNED en Úbeda (Jaén) ha acogido la presentación oficial del Congreso Internacional TISLID'26 (Technology, Innovation and Second Language Instruction and Development), un encuentro académico que se celebrará en la ciudad del 22 al 24 de abril.

En la presentación han intervenido el secretario de la UNED en Jaén, Juan José Magaña, y el concejal de Patrimonio Mundial, Universidad e Innovación del Ayuntamiento de Úbeda, José Miguel Gámez, quienes han destacado la relevancia y consolidación de este congreso en el ámbito educativo y tecnológico.

Durante su intervención, Gámez ha subrayado que TISLID alcanza su quinta edición, lo que confirma que se trata de "una iniciativa asentada y consolidada", que ya ha pasado por ciudades como Madrid, Ávila o Gante, reforzando así su carácter nacional e internacional.

El edil ha destacado que la celebración de este congreso en Úbeda "supone un importante impulso a la programación cultural y educativa de la ciudad", agradeciendo especialmente la implicación de la UNED y de su equipo organizador.

Asimismo, ha puesto el acento en los pilares temáticos del encuentro, centrados en la enseñanza de lenguas extranjeras -especialmente el inglés- y su relación con la tecnología. En este sentido, ha señalado que esta conexión "cobra especial relevancia en la última década, con la incorporación de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo".

Gámez también ha valorado el enfoque social del congreso, destacando la importancia de "divulgar el aprendizaje de idiomas en zonas vulnerables o en riesgo de exclusión", así como la participación de expertos procedentes de universidades nacionales e internacionales, como la Universidad de Southampton.

Por su parte, Juan José Magaña ha explicado que este congreso, impulsado por el grupo de investigación ATLAS, gira en torno a tres ejes: la tecnología, la educación y los idiomas, con especial atención este año al concepto de "competencias adaptativas".

En este contexto, ha señalado que el congreso abordará el impacto de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza y en la vida cotidiana, un fenómeno que está transformando profundamente el ámbito educativo.

Magaña también ha subrayado la amplia participación prevista, con más de un centenar de asistentes, de los cuales más de 60 estarán presencialmente en Úbeda, así como la implicación de diversas instituciones como la Facultad de Filología, la Fundación UNED o la Cátedra Unesco.

El congreso contará con conferencias plenarias de destacados especialistas internacionales, entre ellos Kate Borick, de la Universidad de Southampton, y Cristina Aranda, además de numerosas comunicaciones breves.

El programa incluirá también actividades paralelas abiertas a la ciudadanía, como una visita guiada al conjunto monumental de Úbeda, poniendo en valor su condición de Ciudad Patrimonio Mundial.

Además, el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, se celebrará el recital 'Latido de la Tierra', en el Hospital de Santiago, una propuesta cultural que combinará literatura, música y perspectiva de género, con textos de escritoras extranjeras de los siglos XIX y XX sobre España.

Desde la organización se ha informado de que el plazo de inscripción continúa abierto, invitando especialmente a profesionales de la enseñanza de idiomas a participar en este foro internacional de intercambio de conocimiento.