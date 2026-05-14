La UCO reúne a entidades culturales, estudiantes y profesorado en la II Jornada de Educación y Patrimonio

Imagen de la inauguración de la jornada de Educación y Patrimonio. - UCO

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido durante jueves la II Jornada de Educación y Patrimonio, un encuentro que tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre educación, patrimonio y sociedad, y generar espacios de colaboración entre centros educativos, instituciones patrimoniales y agentes dedicados a su creación, conservación y divulgación.

Según informa la UCO en una nota, dirigido principalmente al alumnado y profesorado de las titulaciones de Educación Primaria e Infantil, el encuentro busca dar visibilidad al trabajo de investigación y transferencia desarrollado en torno a la educación patrimonial, acercando al alumnado experiencias reales de innovación educativa y poniendo en valor el papel del patrimonio como recurso formativo, cultural y social.

El evento, coordinado por los profesores Víctor Sánchez y Mónica Trabajo, se enmarca en el proyecto de investigación I+D+i Epitec 'Educación Patrimonial para la Inteligencia Territorial y Emocional de la Ciudadanía', y forma parte de las acciones de transferencia y difusión del conocimiento desarrolladas desde esta facultad.

El acto de inauguración de la jornada ha contado con la presencia de la directora del Área de Inclusión de la UCO, Carmen Cruz; la vicedecana de Relaciones Institucionales, Movilidad y Bilingüismo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología; Cristina Huertas; la representante de la Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes, Rosario Ruiz, y los coorganizadores de las jornadas, Víctor Sánchez y Mónica Trabajo.

El programa, estructurado a lo largo de varias ponencias y debates, gira en torno al denominado patrimonio controversial, que aborda la educación patrimonial desde problemáticas sociales, culturales y medioambientales relevantes y de actualidad, con la finalidad de promover una mirada crítica y reflexiva sobre los procesos de construcción, interpretación y difusión del patrimonio.

Entre las personas y entidades participantes como ponentes se encuentran representantes de la Asociación de Amigos de los Patios de Córdoba, profesionales vinculados a proyectos de innovación educativa impulsados por la Consejería de Educación dentro del marco de acción de Programas Culturales como 'Vivir y sentir el patrimonio' o 'Flamenco en el Aula', representantes de los Museos de Bellas Artes y Arqueológico de Córdoba, así como personal investigador del proyecto Epitec, del que proviene la temática central de esta edición.

La jornada, además, surge directamente de las programaciones docentes desarrolladas en los grados de Educación Primaria e Infantil de la facultad con el respaldo del proyecto de investigación Epitec, del grupo docente GID014 y de diversas instituciones patrimoniales y educativas.

Además, como parte de las actividades programadas, este año se ha organizado un concurso de situaciones de aprendizaje en el que el alumnado participante ha diseñado propuestas didácticas centradas en patrimonios controversiales de ámbito local, fomentando así la innovación educativa y la conexión entre universidad y entorno social.

El certamen tendrá como resultado la publicación de las cinco mejores situaciones de aprendizaje en la revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes en un número especial que recogerá también el contenido de las ponencias.