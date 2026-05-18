La UGR respeta el paro convocado por los estudiantes pero defiende sus últimas medidas

Archivo - Manifestación de estudiantes de la UGR en imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) ha mostrado su "respeto" al paro académico convocado por los estudiantes para el 21 y 22 de mayo y, si bien ha trasladado su voluntad de diálogo con la representación estudiantil, también ha defendido que las medidas adoptadas por la institución "responden a criterios de sostenibilidad, equidad, mejora de los servicios y refuerzo de las políticas de apoyo al estudiantado".

En un comunicado, la UGR ha dicho compartir la preocupación manifestada por la Delegación General de Estudiantes en relación con la infrafinanciación que afecta al sistema público universitario andaluz.

No obstante, discrepa de algunas de las críticas de los estudiantes que han motivado esta convocatoria de paro académico.

En particular, la actualización del precio de los comedores universitarios en 50 céntimos, que, según defiende, responde al incremento de los costes y a la necesidad de garantizar la calidad y sostenibilidad del servicio, manteniendo, aun así, uno de los precios más bajos del sistema universitario español.

Además matiza que esta medida no afecta a las becas de comedor, que seguirán cubriendo íntegramente el precio del menú para el estudiantado beneficiario.

Del mismo modo, la sustitución del Credibús por la Tarjeta Única de Transporte es entendida por la UGR como una medida orientada a "ampliar derechos y mejorar la equidad del sistema de ayudas".

Inciden desde la institución docente que la nueva tarjeta permite descuentos de hasta el 50 por ciento; puede utilizarse durante todo el año, es válida para distintos medios de transporte público, no exige empadronamiento, se extiende al conjunto de Andalucía y alcanza al estudiantado de hasta 30 años.

En relación con las salas de estudio, los datos disponibles no permiten hablar a juicio de la UGR "de un colapso generalizado sino de situaciones puntuales de saturación temporal y espacial" aunque afirma que seguirá trabajando en la mejora del servicio.

Respecto a los campus de Ceuta y Melilla, la UGR recuerda que se han incrementado las becas de alojamiento y comedor, se están desarrollando actuaciones relevantes en infraestructuras y servicios, y se mantiene el compromiso de avanzar, en la medida de lo posible y de acuerdo con la viabilidad técnica y presupuestaria, en la implantación de aquellos servicios esenciales que aún no estén plenamente disponibles.

Desde la UGR se recuerda que el reglamento ampara el derecho al paro académico en defensa de los derechos y en apoyo a las reivindicaciones del estudiantado de la Universidad de Granada, así como el derecho a la educación del estudiantado que no desee secundar el paro académico.

La actividad docente no se paraliza sino que estará vigente para todos aquellos estudiantes que no deseen secundar el paro.