UGT-A destaca el papel de la negociación colectiva para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación

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SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha destacado este jueves la importancia de la negociación colectiva como "herramienta fundamental" para proteger el poder adquisitivo de las personas trabajadoras en un contexto de incertidumbre económica y repunte inflacionista, según refleja su último "Informe de Negociación Colectiva" correspondiente a abril de 2026. Así, el incremento salarial pactado en convenio alcanza el 3,07% en Andalucía, por encima de la inflación media, aunque solo el 35,69% de los convenios incluye cláusula de garantía salarial.

El informe recoge que en Andalucía permanecen vigentes 538 convenios colectivos que afectan a 1.540.486 trabajadores y trabajadoras y a 252.035 empresas, con un Incremento Salarial Ponderado (ISP) del 3,07%, una cifra superior a la inflación media registrada hasta abril, situada en el 2,6%, tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

Desde UGT Andalucía han valorado positivamente la evolución de la negociación colectiva, especialmente por el aumento del número de personas trabajadoras protegidas por convenio, que crece un 25,82% respecto al año anterior. También aumenta el número de empresas acogidas a convenios vigentes, con una subida interanual del 6,31%.

Por provincias, Cádiz y Málaga lideran la actividad negociadora con 88 y 84 convenios vigentes respectivamente, mientras que Sevilla y Granada registran 81 y 77 convenios. Además, Cádiz (+128,61%) y Sevilla (+73,19%) son las provincias que más han contribuido al aumento del número de trabajadores y trabajadoras amparados por convenio colectivo.

El sindicato ha subrayado también que el 96% de las personas trabajadoras con convenio vigente están acogidas a convenios sectoriales, frente al 4% cubierto por convenios de empresa. Asimismo, alerta de que los convenios de empresa siguen registrando incrementos salariales inferiores a la media general.

En materia salarial, UGT Andalucía insiste en que todavía existe margen de mejora. Aunque el ISP se sitúa por encima de la inflación media, la pérdida acumulada de poder adquisitivo de los últimos años continúa cercana al 8%. Además, únicamente 192 convenios colectivos, el 35,69% del total, incorporan cláusulas de garantía salarial que permitan blindar los salarios frente a futuras subidas de precios.

El informe también pone el foco en la reducción de jornada. Actualmente, la jornada semanal media pactada en Andalucía es de 39,37 horas, una reducción todavía insuficiente respecto a las 40 horas semanales. UGT Andalucía considera que la negativa patronal a negociar una reducción horaria en el marco del diálogo social obliga a trasladar esta reivindicación a la negociación colectiva.

Por otro lado, el sindicato valora positivamente que el 97% de los convenios colectivos vigentes ya incorporen cláusulas de salud laboral. No obstante, advierte de que la siniestralidad laboral continúa siendo una de las grandes preocupaciones en Andalucía. Según datos provisionales de la Junta de Andalucía, hasta marzo de 2026 han fallecido 31 personas en accidente de trabajo, se han registrado 24.360 accidentes con baja y 217 accidentes graves.

UGT Andalucía ha reiterado que continuará impulsando la negociación colectiva para mejorar salarios, reducir jornada y reforzar la protección de la clase trabajadora andaluza frente a la inflación y la precariedad laboral.