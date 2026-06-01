UGT exige al SAS que controle el cumplimiento en Córdoba del convenio del transporte sanitario por la adjudicataria

Archivo - Sindicalistas de UGT concentrados en el Reina Sofia de Córdoba para exigir el cumplimiento del convenio del servicio de ambulancias, en una imagen de archivo. - UGT - Archivo

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Responsables de UGT Servicios Públicos (SP) de Córdoba, junto a sus delegados sindicales en la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario en la provincia, se han reunido con responsables de la contratación de dicho servicio de ambulancias, y les han exigido que controlen el cumplimiento del convenio que, al respecto, suscribió el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la empresa SSGA.

Así, según ha informado el sindicato en una nota, los responsables de UGT han expuesto a las directivas del SAS los problemas que, a su juicio, sigue manteniendo el transporte sanitario público provincial tras cuatro años de la concesión a la actual empresa, SSGA.

En concreto, la reunión se ha llevado a cabo con la directora en de Enfermería, Rocío Segura; la directora de la Central Provincial de Compras de Córdoba, María Luisa García; la responsable del contrato de Transporte Sanitario, Valle Reche, y la subdirectora del Control de Gestión, Irene Sánchez.

Desde UGT SP Córdoba, su secretaria de Sanidad y Servicios Sociosanitarios, Mari Carmen Heredia, ha recriminado a las directivas que se pudiera estar planteando la renovación de la licitación por un año, tal y como recoge el texto de la misma, ya que, según ha señalado, "esta empresa no ha cumplido en cuatro años gran parte del convenio del Transporte Sanitario", por lo que el sindicato demanda "que se tomen medidas por los incumplimientos".

La primera de ellas, a juicio del sindicato, "debería ser no prorrogar por un año más este contrato, máxime cuando el propio SAS es el responsable y garante de que las empresas subcontratadas cumplan con los puntos de las licitaciones, y no es el caso". Del mismo modo, los responsables sindicales han pedido información del seguimiento a la empresa desde la plataforma de logística del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

En la misma línea, desde UGT SP Córdoba han expuesto las "condiciones de estrés en las que trabajan los profesionales del transporte sanitario provincial, con guardias de 24 horas en ambulancias A1 de la Red de Urgencias, donde no tienen prácticamente descansos, ya que en este tipo de ambulancias trabajan solos sin el apoyo de ningún otro compañero, pudiendo generar esto situaciones de peligro, tanto para los trabajadores, como para los usuarios del servicio".

Así lo ha indicado Heredia, quien ha lamentado el estado en el que se encuentran las ambulancias, "algunas sin aire acondicionado, mientras sufrimos muy altas temperaturas", a lo que hay que sumar "la alta tasa de espera de atención de usuarios, con una media de cuatro horas debido a la falta de ambulancias en algunas zonas de la provincia".

Heredia ha señalado que "mientras esta situación continúe, debido a la falta de un control más exhaustivo por parte de la Administración y un nivel de exigencia de cumplimiento necesario", el sindicato no comparte "la posible prórroga de contrato, teniendo de fondo la falta de ambulancias o las pésimas condiciones de estas, o los turnos inaceptables, situaciones que ponen en peligro, tanto a usuarios, como a trabajadores, y eso es algo inaceptable".

Por ello, desde UGT SP Córdoba se han propuesto una serie de medidas a aplicar en la redacción y exigencias que debe contemplar la próxima licitación, entre las que se encuentran "el aumento del número de vehículos, el cambio de las ambulancias tipo A1 por las de tipo B, que exigen la presencia de dos técnicos de emergencias sanitarias, un conductor y un ayudante", con el objetivo de "garantizar la seguridad de los pacientes durante cualquier traslado".

Finalmente, los responsables sindicales han reiterado la necesidad de "establecer unos requisitos mínimos, que deben ser vigilados en su cumplimiento en todo momento, siendo requisito imprescindible para seguir manteniendo la licitación el cumplimiento del convenio vigente, pudiendo, en tal caso, enfrentarse a sanciones o a la retirada de la licitación, con la consiguiente finalización del contrato", lo cual no hace la actual adjudicataria, "y no debería de recibir el premio de la prórroga de su contrato por un año más".