UGT pide al SAS que la Bolsa para el personal Sanitario A1 y A2 esté lista antes del verano

Archivo - Imagen de archivo de la movilización en Granada de CCOO y UGT por la actualización de la Bolsa de Empleo temporal del SAS. - CCOO - Archivo

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha pedido al SAS que la Bolsa para el personal Sanitario A1 y A2 esté lista antes del verano ya que desconfía que la Administración vaya a cumplir una premisa fundamental en la firma del nuevo acuerdo de la Bolsa de Trabajo del SAS que "firmaron todos los Sindicatos de Mesa Sectorial en 2025 para exigir más seguridad y celeridad".

Según ha informado UGT en una nota, el sindicato ha pedido que se pongan todos los medios necesarios para que los miles de contratos que se van a dar a médicos y enfermeros este verano se hagan con los listados de la nueva Bolsa y no con listados de "nuevos inscritos" que ni están actualizados ni tienen en cuenta el esfuerzo de los profesionales, ni la igualdad, el mérito y la capacidad.

Al hilo, "las dudas de que médicos y enfermeros puedan tener la Bolsa actualizada son cada vez mayores y tememos que los contratos se den por unos listados sin actualizar desde 2023". Además, "no es de recibo que las dudas de que se cumpla esa premisa sean cada vez mayores y finalmente se vuelva a engañar a miles de médicos y enfermeros".

Por último, UGT ha expuesto que cuando firmó el acuerdo lo hizo desde el convencimiento de que "por fin iban a solucionarse los graves problemas que padecían miles de profesionales de todas las categorías y no vamos a permitir que a las primeras de cambio se incumpla".