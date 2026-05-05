UGT y Plena Inclusión Andalucía impulsan sesiones formativas sobre derechos laborales a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha puesto en marcha a través de su Secretaría de Políticas Sociales y en colaboración con Plena Inclusión Andalucía este martes, 5 de mayo, un ciclo de seis sesiones formativas sobre derechos y deberes laborales dirigidas a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Según ha detallado el sindicato en una nota, esta iniciativa parte de una idea fundamental que es el derecho de todas las personas a "entender y ser entendidas", especialmente en el ámbito laboral. "Garantizar este derecho es clave para que las personas con discapacidad puedan participar de forma real y efectiva en su empleo y en la toma de decisiones que afectan a su vida laboral".

En este sentido, desde UGT-A han subrayado que en muchas ocasiones la información laboral se presenta con un lenguaje técnico y complejo que dificulta su comprensión y genera barreras. Por ello, "este programa apuesta por un enfoque basado en el lenguaje claro y accesible, adaptando los contenidos para facilitar la comprensión de cuestiones esenciales como los contratos, las nóminas, las prestaciones o las situaciones de incapacidad".

Por tanto, el objetivo es claro: que los participantes conozcan y entiendan sus derechos y deberes en el trabajo, reforzando su autonomía, su seguridad jurídica y su capacidad para defender sus intereses. "La accesibilidad a la información no solo mejora la comprensión, sino que también empodera y garantiza la igualdad de oportunidades".

Asimismo, las sesiones se desarrollarán durante el mes de mayo en formato online, a través de la plataforma Zoom, con una duración de una hora cada una. El programa formativo se estructura en seis bloques temáticos: derechos laborales, incapacidad temporal, contrato laboral, salario y nóminas, prestaciones por desempleo y jubilación anticipada.

En concreto, 88 personas se han inscrito en esta iniciativa --en su mayoría mujeres-- con participación de entidades de toda Andalucía. Destaca la presencia de organizaciones de la provincia de Cádiz, como Afanas El Puerto, Afanas San Fernando y ASANSUL, así como de Huelva (Aprodimax), Sevilla (Aturem, Anidi y Aprose) y Málaga (Aspandem en Marbella y San Pedro de Alcántara).

De esta manera, UGT-A ha reafirmado su compromiso con la accesibilidad cognitiva como elemento clave para la inclusión sociolaboral. "Facilitar información clara, comprensible y adaptada no es una opción, sino una condición imprescindible para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones en el mundo del trabajo".