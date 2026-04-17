La UJA acoge las III Jornadas Científicas Interuniversitarias de Fisioterapia

Inauguración de las jornadas. - UJA

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén acoge las III Jornadas Científicas Interuniversitarias de Fisioterapia. Un encuentro organizado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía que reúne a docentes y estudiantes de todas las facultades de la comunidad y en el que se presentan ponencias sobre líneas y temas de investigación de especial relevancia para la profesión.

En este sentido, su finalidad es doble: favorecer el intercambio científico y académico entre los distintos centros y promover un espacio de convivencia y encuentro entre la comunidad universitaria y profesional, según ha informado la UJA.

El encuentro ha sido inaugurado este viernes en un acto que ha contado con el presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, Miguel Ángel Lérida, y el rector de la Universidad jiennense, Nicolás Ruiz.

Este último ha señalado como uno de los mayores activos de esta cita su carácter interuniversitario, punto en el que ha considerado que "la colaboración entre todas las universidades de Andalucía es un motor clave para el progreso" de la región.

"Al reunir aquí a estudiantes, docentes e investigadores de diversos centros, estamos haciendo mucho más que asistir a una serie de ponencias; estamos tejiendo una red de talento de gran valor, creando lazos sólidos entre los futuros profesionales y quienes hoy lideran la vanguardia investigadora", ha asegurado.

SOLIDEZ ACADÉMICA

Ruiz se ha referido a la fisioterapia como una ciencia joven, "pero de una madurez admirable", siendo en la UJA "testigos y protagonistas de vuestra transformación". Ha añadido que "la implantación del doctorado supuso una revolución en la identidad del fisioterapeuta, que dejó de ser un ejecutor de protocolos para convertirse en un investigador clínico con autonomía crítica".

"Esta solidez académica es la que os permite hablar de tú a tú con otras disciplinas sanitarias y la que justifica vuestro papel irremplazable en la vanguardia de la atención al paciente, donde la excelencia ya no es una aspiración, sino un estándar de práctica diaria", ha apuntado.

Igualmente, ha aludido a la Facultad de Ciencias de la Salud jiennense como un centro con una identidad propia basada en la vanguardia asistencial y la calidad humana. A su juicio, la fortaleza de la UJA en este campo "no es fruto del azar, sino de una apuesta decidida por la vanguardia", contando "con infraestructuras de simulación clínica y laboratorios de análisis del movimiento que son referentes nacionales" y permiten que los estudiantes "se formen en la frontera del conocimiento técnico".

"Pero nuestra mayor ventaja competitiva es, sin duda, la integración de la investigación de alto impacto en el aula. Aquí, el alumno no solo aprende la técnica, sino que se empapa de la evidencia científica generada por nuestros propios grupos de investigación en áreas como la neurorehabilitación o la terapia manual", ha afirmado.

Para el rector, "esta identidad de universidad investigadora es la que garantiza que los fisioterapeutas que salen de estas aulas posean una huella distintiva: una capacidad crítica excepcional y una visión autónoma de la profesión".

PERSPECTIVA HUMANA

De su lado, el presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía ha señalado como reto para el colectivo de profesionales "consolidar una cultura investigadora sólida de base". "Que no perdamos nunca la perspectiva humana. La ciencia nos guía, pero son las personas las que guían lo que hacemos", ha declarado.

Junto a ellos, también han intervenido el presidente de la Sociedad Científica del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía, Rafael Lomas, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJA, Alfonso Javier Ibáñez.

Las jornadas han arrancado con un encuentro científico, en el que docentes de cada facultades participante han impartido ponencias y persentado líneas de trabajo e investigación. Con ello, se busca "favorecer la cohesión académica y el conocimiento mutuo entre universidades".

Asimismo, ha tenido lugar la entrega del Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Fisioterapia 2025, como reconocimiento a la excelencia investigadora en este ámbito.

Este sábado estará dedicado a la jornada deportiva, un espacio en el que fisioterapia, salud y deporte se integran en torno a actividades lúdicas y competitivas. Participarán equipos representativos de cada universidad con el objetivo de "establecer nuevos lazos entre los estudiantes dentro de un entorno social, saludable y de compañerismo". Están previstas competiciones de fútbol 7, voleibol, basket 3x3 y pádel.