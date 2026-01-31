La UJA celebra su Semana Formativa Internacional Erasmus+ en Georgia

Imagen de la 'International Staff Week'. - UNIVERSIDAD DE JAÉN

JAÉN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén (UJA) prosigue su estrategia de posicionamiento exterior en distintas regiones globales, en esta ocasión con la celebración de su semana internacional Erasmus+ KA171 en el exterior ('International Staff Week') en Georgia.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, esta iniciativa académica, financiada bajo la acción KA171 del programa Erasmus+, ha tenido lugar del 26 al 30 de enero en Tiflis, en colaboración con la Tbilisi State University (TSU), "una de las instituciones más prestigiosas de la región de Vecindad Oriental y la más grande del país".

Para el desarrollo de esta actividad, que ha reunido a un total de 70 participantes, una delegación de 30 miembros de la UJA encabezada por el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez González, y la directora de Secretariado de Movilidad Internacional, Myriam Cano Rubio, y compuesta por personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas), se ha desplazado a la capital georgiana. El objetivo principal ha sido "reforzar la cooperación académica y científica de la institución jiennense con sus socios en la región de Vecindad Oriental".

Durante la semana, se han llevado a cabo sesiones formativas conjuntas impartidas por miembros de la delegación de la UJA y sus socios locales, abordando, a través de paneles, áreas clave como "las oportunidades financieras de los programas Erasmus+ y Horizonte Europa, las Alianzas de Universidades Europeas, la gestión de Programas Intensivos Combinados (BIPs) y la evaluación de la calidad de los programas de enseñanzas".

Asimismo, la UJA ha precisdao que se han tratado temas estratégicos como la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) y se han realizado sesiones de 'networking' e inmersión en la lengua y cultura georgianas.

Por su parte, el vicerrector de Internacionalización de la UJA ha asegurado que "estas semanas formativas en el exterior son fundamentales para conocer 'in situ' las potencialidades de nuestros socios académicos, gracias al programa Erasmus+, como instrumento de formación y capacitación global del personal y la promoción de valores universales compartidos".

Asimismo, Jiménez González ha considerado a Georgia como "un país estratégico en la región con un sistema de educación superior dinámico y reconocido". Al hilo, ha señalado que esta visita les ha permitido "consolidar los flujos de movilidad del programa Erasmus+ KA171" y también "explorar nuevas vías de cooperación conjunta docente y de investigación a través de programas internacionales y fortalecer la presencia del español a través de nuestra oferta formativa".

Bajo este contexto, la inauguración de esta iniciativa ha contado con una "destacada presencia institucional", incluyendo al viceministro de Educación, Juventud y Deportes de Georgia, Zviad Gabisonia, y al máximo representante diplomático de España en Georgia, el encargado de negocios Xavier Bellmont.

En este sentido, a ellos se sumaron los rectores de las universidades socias participantes en la iniciativa académica, en concreto, Tbilisi State University, Sokhumi State University, European University y Georgian American University (GAU), y el director de la Agencia Nacional de Acreditación de Calidad de Georgia, "demostrando la solidez de la red de colaboración tejida por la Universidad de Jaén en el país".

Además, en el marco de la visita, representantes de la delegación de la UJA han sido recibidos en la sede de la Embajada de España en Georgia nuevamente por el jefe de misión diplomática, para dialogar sobre los proyectos académicos y de cooperación transnacional que la universidad jiennense desarrolla en la región.