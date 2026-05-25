La UJA destaca el refuerzo de su "liderazgo en economía circular" en el marco del proyecto europeo Incircular

Participantes en el encuentro del proyecto Incircular. - UJA

JAÉN 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha destacado este lunes el refuerzo de su "liderazgo en economía circular" en el marco del proyecto europeo Incircular.

A través de su Oficina de Proyectos Internacionales (Ofipi) y de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento, sigue "consolidando su apuesta por la transferencia de conocimiento y la cooperación internacional como ejes estratégicos para la transición hacia una economía circular.

En esta línea, mantiene una participación activa en Incircular, una iniciativa europea de vanguardia que recientemente ha celebrado su tercer evento interregional en Oyonnax (Francia), según ha informado este lunes en una nota la Universidad jiennense.

El encuentro tuvo como objetivo central definir las estrategias para el escalado real y la replicabilidad de las innovaciones en plásticos circulares dentro de la industria europea.

Un aspecto clave de la presencia de la UJA en este consorcio es la implicación técnica del Grupo de Investigación TEP-222: Ingeniería de Materiales y Minera de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Aporta su experiencia en el desarrollo de soluciones sostenibles, contribuyendo a conectar la excelencia investigadora de la universidad con los retos de implementación industrial que demanda el mercado europeo.

La jornada celebrada en Francia reunió a clústeres, Pymes, líderes industriales y responsables políticos, arrojando conclusiones fundamentales para el ecosistema de I+D+i. En este sentido, en el plano de la cooperación interregional, se incidió en que el éxito de las soluciones circulares no depende solo de la tecnología, sino de una transferencia eficiente y el acceso a instrumentos de financiación europeos como el I3.

Sobre el papel de los clústeres, se subrayó el valor estratégico de los mismos en España, Francia y Eslovenia; en particular, la sólida presencia del ecosistema andaluz fue reconocida como un puente vital entre la innovación y la demanda industrial.

Con respecto a los proyectos disruptivos, se presentaron avances de seis proyectos financiados por Incircular que trabajan en clasificación avanzada, reconocimiento de materiales y optimización de moldes. Por último, en cuanto a replicabilidad sectorial, se expusieron casos de éxito donde pilotos tecnológicos han sido adoptados eficazmente por sectores tan diversos como la automoción y la fabricación de electrodomésticos.

La UJA ha considerado que estos encuentros son esenciales para alinear la estrategia europea de alto nivel con la práctica industrial en el terreno. La capacidad de conectar la investigación académica con la realidad productiva es lo que garantiza una transición circular exitosa.