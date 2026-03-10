La UJA exhibe el histórico 'Diccionario de autoridades' en la sala Obra Invitada de la antigua Escuela de Magisterio

Muestra sobre el 'Diccionario de autoridades'. - UJA

JAÉN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) exhibe en la sala Obra Invitada de la antigua Escuela de Magisterio el histórico 'Diccionario de autoridades', primer gran repertorio lexicográfico de la Real Academia Española y una de las obras fundamentales para comprender la historia de la lengua y la cultura hispánicas.

La vicerrectora de Cultura, Marta Torres, ha señalado la gran importancia cultural de esta muestra, denominada 'El diccionario que fundó una cultura: Diccionario de autoridades', según ha informado este martes la institución académica.

"Se conforma como una fotografía de altísima resolución de la sociedad, las costumbres y la cosmovisión del mundo hispánico en la transición del Barroco a la Ilustración", ha afirmado.

Publicado entre 1726 y 1739, el 'Diccionario de autoridades' "constituye un hito en la historia de la lexicografía española". Su nombre procede del método empleado para definir las palabras, dado que cada entrada se acompaña de citas de autores considerados autoridades, como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora o Teresa de Jesús.

"De este modo, la obra se convirtió en un vasto archivo de ejemplos literarios que preserva la riqueza lingüística del Siglo de Oro español", ha explicado la vicerrectora de Cultura de la Universidad jiennense.

La exposición está comisariada por la catedrática de Lengua Española de Águeda Moreno, investigadora principal del Seminario de Lexicografía Hispánica de la UJA. Ha precisado que, dentro de los muchos aspectos que podrían trabajarse en torno a esta obra, la muestra "se centra principalmente en cómo el espacio cultural y social en el que se inserta este diccionario a principios del siglo XVIII va a ser totalmente determinante para conocer cómo se configuró el estado moderno de España".

En este sentido, ha apuntado que "un diccionario que proponía a esta monarquía de principios del siglo XIX una lengua unida y con un orden que pretendía crear una cohesión social y política, teniendo en cuenta la diversidad lingüística".

"Esa lengua servía también en la diplomacia, lo cual ponía a España a la altura de las potencias internacionales del momento y se alzaba como lengua culta para poder transmitir cualquier tipo de ciencia. Por lo tanto se plantea totalmente una nación moderna con una obra que viene a sustentar una lengua", ha declarado Moreno.

Más allá de su valor filológico, el diccionario ofrece un retrato extraordinariamente detallado de la sociedad y la vida cotidiana del mundo hispánico en la transición del Barroco a la Ilustración.

Recoge vocabulario relacionado con oficios hoy desaparecidos, términos técnicos de disciplinas como la esgrima, la botánica o la arquitectura, así como expresiones del habla popular, del argot de tabernas o de la germanía. También documenta creencias, prácticas médicas, costumbres alimentarias y refranes populares, por lo que se constituye como un auténtico tratado de antropología y etnografía.

La obra permite, además, rastrear la presencia de variedades regionales del español, incluida la andaluza. Entre sus entradas aparecen voces vinculadas a Andalucía --como 'capacha', una cesta manual de palma-- y referencias al propio territorio jiennense, como el término 'jaén', aplicado a una variedad de uva especialmente apropiada para la elaboración de vino.

La pieza expuesta ha sido cedida por la Biblioteca del Hospital Real de la Universidad de Granada y puede visitarse hasta el 27 de abril en la sala Obra Invitada de la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén, un espacio dedicado a mostrar piezas singulares de gran valor patrimonial y cultural.

La muestra, que se enmarca en la efeméride de los 300 años de la primera edición del diccionario académico (1726), ofrece la oportunidad de acercarse a una obra que no solo marcó el inicio de la tradición lexicográfica académica, sino que se erige también como un espejo privilegiado de la historia cultural del español.