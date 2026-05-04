Bendodo (PP) defiende que la campaña permitirá comparar "los últimos siete años con los 40 anteriores" en Andalucía

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante el acto. - PP MÁLAGA

ESTEPONA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha subrayado que la campaña de su partido de cara a las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo se centrará en "explicar la gestión realizada" para que los ciudadanos puedan comparar "los últimos siete años con los 40 anteriores" del Gobierno del PSOE, al tiempo que ha defendido que "Andalucía está mejor que nunca, con un Gobierno fuerte y estable, y que no merece la pena dar un paso atrás".

En un acto celebrado en Estepona (Málaga), ha asegurado que en 2018 el PP heredó una comunidad con "un millón de parados", cifra que, según ha señalado, se sitúa actualmente en "algo más de 500.000", destacando además que Andalucía encadena 60 meses consecutivos de descenso del desempleo, lo que ha atribuido a medidas como la bajada de impuestos y la eliminación de trabas administrativas. Asimismo, ha resaltado que la comunidad lidera ahora el número de trabajadores autónomos en España, superando a Cataluña.

Asimismo, ha resaltado que Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma de España en número de autónomos, superando a Cataluña, que tradicionalmente lideraba este indicador. "Siempre, en la historia de la democracia, Cataluña había sido la comunidad con más autónomos de España; ahora es Andalucía", ha afirmado.

"LAS BANDERAS DEL SOCIALISMO SON TRES GRANDES FRAUDES"

El dirigente popular también ha cargado contra la gestión socialista, al considerar que "las banderas del socialismo son tres grandes fraudes", y ha comparado la situación actual con la heredada por el PP en ámbitos como la sanidad y la educación.

En este sentido, ha señalado que la financiación de la sanidad pública habría pasado de "9.000 a 16.000 millones de euros", mientras que en educación ha afirmado que se ha incrementado en "3.000 millones", hasta alcanzar los "9.300 millones de euros". Además, ha criticado que la educación andaluza registraba un "fracaso escolar del 25%", con "uno de cada cuatro alumnos abandonando los estudios", algo que, según ha dicho, "se está corrigiendo".

Así, ha concluido que todos estos datos explican que Andalucía se sitúe hoy "en el podio junto a Madrid y Cataluña", advirtiendo de que eso es precisamente lo que está en juego en las elecciones del 17 de mayo: "seguir en el podio, compartirlo o bajarse de él".

Por su parte, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha subrayado que en la cita electoral está en juego "poder gobernar con tranquilidad" y mantener "un gobierno de estabilidad, como el que ha habido en Andalucía y no en otras partes de España".

En este sentido, ha señalado que "en nuestra mano está salir de ese bucle" y que Andalucía "rompa la inercia de bloqueo que algunos han querido instaurar en España", animando a la comunidad a "rebelarse" frente a esa situación. Además, ha afirmado que ese "bloqueo" ya se estaría sufriendo en Málaga por parte del Gobierno central, al que ha acusado de limitar mejoras en comunicaciones, movilidad y refuerzos en materia de seguridad a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Navarro ha criticado igualmente la "falta" de inversiones, asegurando que el Ejecutivo central no estaría ejecutando recursos destinados a infraestructuras y servicios, especialmente en materia de agua tras la sequía padecida en la provincia. En este punto, ha señalado que existen "más de 2.000 millones de euros" en actuaciones declaradas de interés general que, según ha dicho, no se están ejecutando "por estar en Málaga", y ha añadido que, si se tratara de otra provincia, como alguna de Cataluña, "la situación sería distinta".