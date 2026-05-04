Candidatos en Andalucía afean a Moreno su gestión sanitaria y él promete aumentar por ley los recursos cada año

Debate a cinco organizado por RTVE para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de los grupos de la oposición en la última legislatura --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- han coincidido este lunes en criticar la gestión del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) en materia sanitaria, mientras que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha prometido que, si sigue en el cargo tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo, aprobará una ley de "garantía sanitaria" que posibilite que, los presupuestos y el número de profesionales sanitarios aumenten "año tras año".

La sanidad ha centrado así el segundo de los bloques del debate a cinco organizado este lunes por RTVE entre los candidatos a la Presidencia de la Junta por parte del PP-A, Juanma Moreno; el PSOE-A, María Jesús Montero; Vox, Manuel Gavira; Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Juanma Moreno ha abierto el bloque denunciando que "se han dicho muchas barbaridades y muchas mentiras" sobre la sanidad que "lo único que han hecho es debilitar nuestros servicios públicos y deteriorar la imagen de nuestros profesionales sanitarios", y se ha centrado especialmente en criticar la gestión de María Jesús Montero en su etapa como consejera de Salud, en la que, según le ha afeado, "despidió a 7.770 profesionales y recortó 1.500 millones de euros de la sanidad" andaluza.

La ahora candidata socialista y líder del PSOE-A ha negado esa acusación y ha replicado que la Cámara de Cuentas de Andalucía certificó que entre los años 2011 y 2013 --último en el que ella fue consejera de Salud-- "se contrataron 947 facultativos más en Andalucía", y ha defendido que los andaluces "recuerdan perfectamente el orgullo que era la sanidad pública" durante su etapa al frente de dicha consejería.

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