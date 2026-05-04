Moreno revindica su política de vivienda y Montero y Maíllo afean su voto contra la reforma laboral

La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y el candidato del PP-A, Juanma Moreno, en el debate electoral del RTVE. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La vivienda y el empleo han protagonizado el primer bloque del debate electoral del RTVE para las elecciones andaluzas del 17 de mayo en el que participan los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los partidos con representación parlamentaria.

El candidato a la reelección al frente del Gobierno andaluz y del PP-A, Juanma Moreno, ha defendido que durante su mandato "se ha cuatriplicado" el número de viviendas de protección oficial en la comunidad. "Gracias a la estabilidad política que hemos tenido en Andalucía, y gracias a las reformas, bajada de impuestos, simplificación administrativa, Andalucía ha crecido más que la media de España", ha destacado.

Por su parte, la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado el voto en contra del PP en medidas del Gobierno central con la reforma laboral o la ley de vivienda. En este sentido, ha asegurado que en la actualidad "se está dando una paradoja" ante "una economía en crecimiento" pero "con dificultades de entrar en una vivienda". Y ha defendido que la vivienda "es un derecho" frente "al negocio del PP".

En esta línea, el candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha afeado el voto en contra del PP a la prórroga de los alquileres en el Congreso y de las medidas laborales del ejecutivo central. "Usted no ha regulado nada y ha implantado la ley de la selva", ha asegurado Maíllo que ha subrayado que aplicará la ley estatal de vivienda.

Por su parte, Vox, con su candidato, Manuel Gavira, ha puesto el foco en la inmigración como una de las causas de la crisis de la vivienda. "En Andalucía no se construye lo suficiente y sigue viniendo gente de fuera", ha afirmado Gavira a la par que ha defendido "la prioridad nacional" para las viviendas de alquiler.

Un punto que ha despertado un rifirrafe con el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha calificado la propuesta de Vox de "engaño". "Usted está pretendiendo engañarnos a los andaluces y decirnos que la gente no tiene vivienda por culpa de un chaval que llega de Senegal", ha señalado García que ha señalado a los "grandes tenedores" como los responsables.

En este sentido, el candidato de Adelante ha asegurado a Moreno "que gobierna para los fondos de inversión", a lo que el candidato del PP-A ha respondido "y usted para los anticapitalistas".

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