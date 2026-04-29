Unanimidad en el pleno al solicitar 85,5 millones para hacer frente a los daños por el tren de borrascas en Jaén capital

Imagen del pleno - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Jaén celebrado este miércoles ha abordado de urgencia los trámites necesarios para continuar con los expedientes iniciados par la petición de 84 millones de euros de ayudas al estado y otros 1,5 millones de ayudas a la Junta de Andalucía para hacer frente a los daños sufridos en la ciudad por el tren de borrascas de comienzos de año.

Los trámites han salido adelante con el voto unánime a favor de todos los grupos políticos con representación en el pleno, incluidos los de la oposición.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha destacado que se estén gestionando montantes "muy elevados de ayudas para cuya ejecución se cuenta con tres años". Se trata, ha dicho el alcalde de "conseguir las ayudas que esta ciudad necesita, las gestiones quien las gestione, poniendo el interés general de la ciudad por delante del de cualquier partido político".

En el pleno, tanto el alcalde como el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, han dado los detalles del montante de ayudas. En un primer punto, el pleno ha aprobado de manera unánime las actuaciones que se propone realizar en el marco del Decreto 277/2023 de 5 de diciembre por el que la Junta de Andalucía destinará 1,5 millones de euros a Jaén, la segunda ciudad de la comunidad autónoma con mayor cuantía económica.

En el segundo de los puntos se ha informado de las solicitudes presentadas en el marco del artículo 7 del RD Ley 5/2026 de 17 de febrero por el que se optan a hasta 84 millones de euros en ayudas planteadas por el Gobierno de España.

Padorno ha desgranado las ayudas que en caso de los 1,5 millones de euros de la Junta de Andalucía van a destinarse a la recuperación de las pistas deportivas de cuatro colegios --Alcalá Venceslada, Nuestra Señora de la Capilla, Almadén y Martín Nogueras-- y el arreglo de pistas deportivas de barrio de El Jamarguillo, El Tomillo, el Cerrillo de la Misericordia, el Fernando Arévalo y la Pista Deportiva de La Salobreja.

DESGLOSE DE AYUDAS

El montante de 84 millones de euros solicitados al Gobierno de España, se incluyen los 38 millones de euros en infraestructuras hidráulicas a lo largo de todo el término municipal. En este apartado se contemplan diez millones para el colector de los Puentes y otros siete millones para expropiaciones de viviendas que estén situadas en dominio público hidráulico de estas zonas residencias.

Para Jaén Merece Más (JM+) como socio de gobierno la cuantía de estas ayudas solicitadas al Gobierno central y la inclusión del proyecto del colector de los Puentes "refleja este clima de cooperación consecuencia del acuerdo que se diseñó entre PSOE y Jaén Merece Más" y que dio paso a la moción de censura con "el firme propósito de desbloquear inversiones estratégicas y situar a Jaén en una posición de mayor interlocución institucional".

En esta línea, han apuntado que es fundamental agilizar los trámites y concretar el proyecto del colector para que "esta demanda histórica se convierta en un hecho". "Este colector no es solo una obra de emergencia, sino un paso imprescindible para avanzar en la regularización de estas zonas residenciales, garantizando un futuro seguro y planificado para los Puentes", han manifestado desde JM+.

En las ayudas solicitadas al Gobierno de España, también se recogen 20 millones de euros de inversión en el arreglo de más de 160 calles, entre ellas las principales arterias de tráfico de la ciudad --avenida de Andalucía al completo, avenida de Madrid, Paseo de la Estación, calle Ejército Español, Juanito Valderrama, o avenida de Granada, entre otras--.

A ello se le suman los 7,8 millones de euros de arreglos y reconstrucción en edificios municipales como los colegios, la mayoría de infraestructuras culturales de Jaén así como otros edificios como la Gerencia de Urbanismo, el propio Ayuntamiento, el Camarín de Jesús, las Casas Gemelas de Jabalcuz, entre otros.

Por último se contempla un apartado especial para la recuperación de instalaciones deportivas dotado con más de 5,8 millones de euros. También están previstos otros siete millones para la creación de una oficina técnica junto con los proyectos facultativos y coordinación de seguridad y salud en las obras.

Desde el Grupo Popular su portavoz, Agustín González, ha calificado el pleno de "electoralista" por haber sido convocado en vísperas que comience la campaña para los comicios autonómicos andaluces. "Las ayudas por el temporal han sido ya solicitadas, de manera que el pleno no requería el carácter de urgencia", ha explicado el portavoz popular.

También ha criticado las formas utilizadas por el equipo de gobierno del PSOE y de Jaén Merece Más al presentar una línea de subvenciones sin haber contado con la oposición. "Las ayudas siempre son bienvenidas, pero hay que ser muy riguroso con el dinero y las medidas requieren de una justificación más detallada", ha dicho González.

Asimismo, González ha cuestionado la capacidad del gobierno local para gestionar las ayudas después de que el PSOE "sólo ejecutó durante su anterior mandato un dos por ciento de los alrededor de 18 millones de euros de los fondos Edusi procedentes de la Unión Europea". "Con este antecedente es lógico que dudemos de su capacidad para gastar 84 millones en tres años", ha afirmo el portavoz popular.

Por último, ha indicado que el PP vigilará que se cumpla la ejecución de las medidas que finalmente cuenten con financiación. "Vamos a estar muy pendientes para que esta vez las expectativas coincidan con la realidad", ha concluido el portavoz.