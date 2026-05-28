Unicaja se incorpora al Club de Patrocinadores de la Real Federación Española de Golf

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales y el presidente de la RFEG, Juan Guerrero-Burgos, firmando el acuerdo por el que el banco se incorpora al Club de Patrocinadores de la federación. - UNICAJA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Real Federación Española de Golf (RFEG) han firmado un acuerdo por el que el banco se incorpora al Club de Patrocinadores de la federación como única entidad financiera patrocinadora de la organización. El convenio, con una vigencia inicial de cinco años, ha sido suscrito por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales y el presidente de la RFEG, Juan Guerrero-Burgos, y permitirá a la federación y a los federados del golf español acceder a la oferta de productos y servicios financieros de la entidad.

Según ha informado Unicaja en una nota, en el ámbito deportivo, el acuerdo contempla la presencia de Unicaja en los principales soportes y eventos de la RFEG, con especial visibilidad en competiciones profesionales como el Challenge Tour, así como en los torneos del Club de Patrocinadores que se celebran en distintos puntos del país. Además, en el marco de esta colaboración, Unicaja prevé el lanzamiento de una tarjeta GOLF Unicaja-RFEG, personalizada con la marca de la federación, orientada específicamente a federados y aficionados a este deporte.

En esta línea, el CEO de Unicaja ha señalado que este acuerdo "refuerza nuestro compromiso con el deporte y nos permite acercar nuestra propuesta financiera a la comunidad del golf con soluciones adaptadas a sus necesidades". Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Golf, ha destacado que "la incorporación de Unicaja al ámbito del golf es un hecho que nos llena de satisfacción por la posibilidad de ofrecer mejores servicios al conjunto de clubes y federados". Además, "la imagen de solvencia de Unicaja fortalece y dinamiza al tiempo la percepción del propio golf español, un deporte sustentado en más de 320.000 federados y más de un millón de turistas que vienen a España con la motivación principal de jugar al golf".

TARJETA PERSONALIZADA

El acuerdo incluye el próximo lanzamiento de la tarjeta GOLF Unicaja-RFEG, dirigida especialmente a federados y aficionados a este deporte. Se trata de una tarjeta personalizada con la marca de la federación, concebida como una propuesta específica para este colectivo.

Este nuevo producto se enmarca en la estrategia de la entidad de desarrollar propuestas específicas para colectivos concretos, con soluciones de pago adaptadas a sus hábitos y necesidades, y con beneficios derivados de los propios patrocinios, que constituyen una propuesta de valor altamente diferencial. El acuerdo con la RFEG forma parte de la apuesta de Unicaja por el deporte como palanca de posicionamiento y vinculación con la sociedad, a través del apoyo a proyectos que promueven valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.

Por último, la entidad complementa su estrategia con iniciativas como su plataforma 'emocionaT', orientada a ofrecer a sus clientes experiencias y ventajas vinculadas al deporte, la cultura y el ocio.