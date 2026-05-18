Unicaja incrementa un 46% la financiación a empresas, pymes y autónomos en 2025

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SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja reforzó durante el pasado ejercicio su apoyo a empresas, pymes y autónomos con la concesión de más de 6.000 millones de euros en financiación, lo que representa un incremento del 46% respecto a 2024, según se recoge en su informe de impacto socioeconómico 2025.

El documento destaca, tal como ha recogido la entidad en una nota, que la cartera total de financiación al tejido empresarial por parte de Unicaja superó, al cierre del ejercicio 2025, los 10.300 millones de euros, apoyada en un "modelo de atención especializada que combina cercanía, conocimiento del cliente y soluciones financieras adaptadas a las distintas etapas de desarrollo empresarial".

De ese volumen total, más de 3.400 millones se dirigieron a pymes y autónomos, consolidando el papel de la entidad como financiador de la economía real y del crecimiento empresarial. Este crecimiento se ha sustentado, entre otros factores, en una atención personalizada tanto a pymes como a grandes firmas, con gestores y gerentes de empresas, respectivamente; la ampliación de las capacidades de banca transaccional, y la canalización de financiación a través de líneas ICO, acuerdos con sociedades de garantía recíproca (SGR) y otros instrumentos de apoyo público.

De igual modo, Unicaja pone también a disposición de pymes y autónomos una completa oferta de servicios no financieros a través de 'solucionaT', un espacio situado en su página web comercial que recoge un amplio ecosistema de alianzas estratégicas con firmas líderes en el mercado.

Este impulso a la financiación empresarial tiene un reflejo directo en el conjunto de la economía. Según el Informe de Impacto Socioeconómico 2025, la actividad de Unicaja generó en 2025 una aportación superior a 2.300 millones de euros al PIB español (el 0,14% del total), contribuyó con 648 millones de euros en impuestos (propios y recaudados de terceros), y permitió sostener más de 19.900 empleos directos, indirectos e inducidos.

Por cada euro distribuido en dividendos a sus accionistas, Unicaja aportó 0,85 euros en impuestos y contribuciones sociales, lo que evidencia un equilibrio entre la rentabilidad financiera y el compromiso con el entorno social y económico. Estos datos evidencian que el apoyo financiero de la entidad a empresas, pymes y autónomos trasciende la actividad bancaria y se traduce en crecimiento económico, empleo y recursos públicos en los territorios donde opera, reforzando su papel como financiador de la economía real.

En conjunto, este balance refleja la contribución de Unicaja al crecimiento del tejido empresarial y al mantenimiento del empleo en 2025, en línea con su vocación de banca de proximidad y su compromiso con el desarrollo económico y social de los territorios. Con las empresas, las pymes y los emprendedores en el centro de su actividad y en el marco de su Plan Estratégico 2025/2027, Unicaja refuerza su apoyo a la actividad productiva, facilitando el acceso a financiación y acompañando a los negocios en sus procesos de desarrollo, consciente de que estos profesionales constituyen un motor clave del crecimiento económico y la generación de empleo.

El informe de impacto socioeconómico 2025 'Nuestra contribución a la sociedad' cuantifica la influencia real de Unicaja en la economía española, a través de diferentes indicadores económicos y sociales, y mediante su compromiso con la sostenibilidad, la inclusión financiera y la educación económica. Por tanto, este documento evidencia cómo una entidad financiera puede ser motor de transformación, generadora de oportunidades y aliada del progreso social.