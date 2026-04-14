Unicaja mejora su promoción de captación de nómina, pensión o cuota de autónomo. - UNICAJA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja renueva su promoción de captación y vinculación de clientes mediante la domiciliación de nómina, pensión o cuota de autónomos con una propuesta "más flexible" que permite elegir entre un incentivo económico de hasta 450 euros brutos en cuenta o un cupón de hasta 449 euros canjeable por productos tecnológicos en su Store.

Según ha informado Unicaja en una nota, esta promoción --vigente hasta el 30 de junio-- ofrece como alternativa al incentivo económico un cupón de un solo uso para adquirir, sin coste adicional, una amplia selección de artículos tecnológicos (smartphones, consolas, televisores o pequeños electrodomésticos) a través de la plataforma online de la entidad. El cupón podrá canjearse hasta el 31 de octubre de 2026.

En el caso del incentivo en especie, se mantiene el requisito de domiciliación de una nómina o pensión mínima de 1.200 euros netos mensuales o de una cuota de autónomo de al menos 50 euros mensuales, con un compromiso de permanencia de dos años. Respecto al incentivo económico en efectivo, la promoción contempla una bonificación de 450 euros brutos para nóminas o pensiones iguales o superiores a 1.200 euros mensuales o para cuotas de autónomos por importe igual o superior a 50 euros al mes.

Para haberes comprendidos entre 600 y 1.199 euros, la bonificación asciende a 350 euros brutos. En esta ocasión, se elimina para el conjunto de los clientes el requisito de tener Bizum activado en la app de Unicaja (ya estaban exentos los mayores de 75 años y los autónomos).

Esta acción promocional está dirigida tanto a nuevos clientes como a aquellos que no hayan tenido domiciliada nómina, pensión o cuota de autónomos en los últimos doce meses, y puede contratarse tanto en la red de oficinas como a través de la Banca Digital.

Precisamente, con el objetivo de seguir reforzando su estrategia de captación de nuevos clientes en todo el territorio nacional, Unicaja combina un modelo de banca cercana con una oferta digital competitiva. Ejemplo de esta última es la 'Requetecuenta Digital'.

Esta cuenta online remunerada, que tiene una rentabilidad de hasta el 1,25% TAE durante los primeros doce meses, aplicada sobre un saldo medio máximo de 20.000 euros (hasta 250 euros brutos), está dirigida a nuevos clientes (particulares y profesionales), y, gracias a la compatibilidad con otras promociones vigentes --incluida la de domiciliación de nómina, pensión o cuta de autónomos--, permite obtener hasta 900 euros brutos durante el primer año.

Por tanto, Unicaja "continúa reforzando su estrategia de crecimiento basada en una oferta sencilla, flexible y adaptada a las necesidades de clientes particulares y profesionales", combinando incentivos económicos con propuestas de valor vinculadas a la digitalización y la experiencia de cliente.

En este contexto, la entidad dispone también de una Store, plataforma online integrada en su web comercial, que ofrece una cuidada selección de productos tecnológicos de última generación con condiciones "competitivas", accesible tanto para clientes como para no clientes.