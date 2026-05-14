La Universidad CEU Fernando III refuerza su estrategia internacional con programas en Boston y Los Ángeles

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SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III ha dado un nuevo paso en su estrategia de internacionalización con la consolidación de programas académicos en colaboración con instituciones de referencia como Boston University (Boston) y UCLA (Los Ángeles).

Según ha señalado la institución en una nota de prensa, estas experiencias internacionales se integran en la actividad desarrollada por el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad CEU Fernando III, orientada a ampliar las oportunidades académicas y formativas del alumnado en un contexto global cada vez más exigente e interconectado.

Como ha subrayado José Alberto Parejo, rector de la CEU UF3, "nuestra universidad comparte la vocación internacional propia de las universidades del CEU, apostando por una formación abierta al mundo que permita a nuestros estudiantes desarrollar una visión global, multicultural y conectada con los grandes desafíos internacionales. Nuestra vocación es preparar a profesionales capaces de liderar en entornos internacionales, combinando una sólida formación humanista con una proyección global acorde con las demandas de la sociedad actual".

Actualmente, alumnos de segundo curso ya se encuentran inscritos en estos programas internacionales. Durante esta etapa inicial reciben formación online especializada, que culmina con su estancia académica en cuarto curso en la universidad de destino.

Al finalizar el itinerario, los estudiantes obtienen una doble titulación universitaria que refuerza su perfil profesional.

Así, gracias a esta estrategia, los alumnos tienen acceso a dobles grados internacionales, programas de movilidad internacional, summer courses y actividades académicas en distintos países europeos y americanos, así como a iniciativas como el programa Erasmus+ o el Model United Nations, diseñando una red de intercambio y movilidad tanto para el alumnado, como para el claustro y el personal.

Muchas de estas iniciativas cuentan, además, con becas y ayudas económicas, lo que facilita el acceso a una formación internacional de calidad.

Todo ello contribuye a reforzar el compromiso de la Universidad CEU Fernando III con la formación de profesionales capaces de desenvolverse en entornos multiculturales y de contribuir de manera responsable, crítica y transformadora a la sociedad global.

En concreto, los programas de doble titulación están dirigidos a estudiantes con un nivel avanzado de inglés y se ofrecen principalmente desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior.

El itinerario incluye un periodo de estudios en una universidad estadounidense, con especialización en distintas áreas.

Al finalizar el programa, los estudiantes obtienen el título oficial de grado de la Universidad CEU Fernando III, junto con un certificado de la universidad estadounidense correspondiente y el Diploma de Programa Bilingüe. Con esta apuesta, la CEU Fernando III refuerza su posicionamiento en el ámbito de la educación superior internacional.