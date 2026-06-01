La Universidad de Córdoba busca patios cordobeses para conversar en torno a la ciencia de septiembre a marzo

Imagen de archivo de uno de los Patios de Ciencia celebrado en años anteriores, - UCO

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Córdoba (UCO) busca patios cordobeses para acoger encuentros de divulgación durante los meses de otoño e invierno en el marco de la actividad 'Patios de Ciencia'.

Según ha informado la UCO en una nota, la acción, que lleva años celebrándose en el marco de la 'Noche Europea de L@s Investigador@s', volverá entre el 7 y el 16 de septiembre para esta cita anual de divulgación, pero lo hace con el reto de extenderse más allá de su fecha tradicional y celebrar encuentros los sábados de octubre a marzo, en horario de mañana.

Para ello, la UCC+i necesita la colaboración de vecinos u organizaciones que cuenten con espacios adecuados y que estén dispuestos a ponerlos a disposición de la organización para acoger uno de estos encuentros, en los que el público y el personal investigador de la Universidad de Córdoba conversan sobre algún tema científico de interés social.

El principal requisito es el de contar con capacidad para al menos 20 personas, contar con un plan 'b' en caso de lluvia, por ejemplo, un salón espacioso al que poder trasladar el encuentro, y preferiblemente ser accesible para personas con movilidad reducida.

A través de esta iniciativa, la UCC+i pretende ampliar y desestacionalizar una actividad que se ha convertido en uno de sus eventos estrella, en el que la demanda de asistencia supera cada año la oferta de plazas disponible.

Al mismo tiempo, a través de la convocatoria abierta a la ciudadanía, busca involucrar a los cordobeses en la organización y reivindicar los patios de Córdoba como los lugares de conversación y comunidad que han sido históricamente. Las personas que quieran ofrecer su patio pueden hacerlo cumplimentando el siguiente formulario: 'https://forms.gle/gZogC9h2XNY9py6e7'.