La Universidad de Córdoba reúne a 30 instituciones de una decena de países para analizar el futuro de la agroecología

Imagen de la inauguración del encuentro sobre el futuro de la agroecología. - UCO

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este miércoles la reunión anual del Grupo de Trabajo 'Education and training for Agroecology in farming and food systems' del Consorcio Internacional de Agroecología 'Agroecology Partnership', un encuentro internacional que reúne en Córdoba hasta el próximo viernes a un total de 30 instituciones de una decena de países vinculadas a la agroecología, la formación y la innovación en sistemas agroalimentarios sostenibles.

Según ha indicado la UCO en una nota, concretamente, el 'Agroecology Partnership' es un proyecto global financiado por Horizonte Europa que reúne a la Comisión Europea y a 111 socios de 31 Estados miembros, países asociados y terceros países, durante el periodo 2024-2033.

El encuentro, que aglutina a representantes de universidades, centros de investigación y organizaciones europeas e internacionales, inaugura la segunda fase del proyecto global (2026-2033), con Alexander Wezel (ISARA, Francia) y Paola Migliorini (UNISG, Italia) como coordinadores del grupo de trabajo; y aborda cuestiones relacionadas con la educación y formación en agroecología, la creación de redes académicas y profesionales, el desarrollo curricular interdisciplinar y transdisciplinar y el impulso de nuevas formas de aprendizaje e intercambio de conocimiento entre personal investigador, profesorado, agricultores, asesores y otros actores del ecosistema agroalimentario.

Tal y como ha subrayado el Director General de Investigación de la Universidad de Córdoba, Feliciano Priego, durante la bienvenida institucional a los participantes de la reunión, "la agroecología es un ámbito estratégico para la universidad y la región. Andalucía es una de las principales regiones agrícolas de Europa, y creemos firmemente que la investigación, la innovación y la cooperación internacional son fundamentales para avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes".

Por ello, ha destacado, "esta reunión será una excelente oportunidad para compartir avances, fortalecer la colaboración entre socios y seguir impulsando los objetivos de esta importante iniciativa europea".

Esta reunión anual se plantea como una oportunidad para compartir avances, reforzar la colaboración entre socios y seguir impulsando los objetivos de una iniciativa europea llamada a desempeñar un papel relevante en la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles.

Así, entre los temas incluidos en la agenda figuran el análisis desde una perspectiva agroecológica del panorama de la formación agraria en Europa, la consolidación de programas académicos en agroecología, el desarrollo de metodologías de aprendizaje orientadas a la acción, la promoción de una cultura agroecológica entre las nuevas generaciones, el aprendizaje mutuo en iniciativas no formales y la construcción de redes de aprendizaje social transdisciplinar. Asimismo, la reunión incluye un taller específico sobre las perspectivas futuras, con vistas a definir acciones para 2026 y 2027.

Además de las sesiones de trabajo, el programa contempla diversas visitas para conocer la ciudad y algunas experiencias vinculadas a la agroecología y a la construcción de sistemas agroalimentarios justos y sostenibles.

El encuentro cuenta con la participación de entidades de distintos países, entre ellos España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suiza, Grecia y Kenia, lo que pone de manifiesto la dimensión internacional de la reunión y el interés compartido por avanzar hacia modelos de formación e innovación alineados con la transición agroecológica.

Por otro lado, el profesor de la UCO David Gallar, director del máster de Agroecología y coordinador de la Universidad de Córdoba en este proyecto, ha señalado que "en la actualidad se necesita un cambio radical para que quienes producen los alimentos puedan vivir mejor y que en el campo haya cada vez más gente joven formada en agroecología". Por ello, "es necesario apoyar a las pequeñas y medianas producciones locales que cuidan sus territorios y nos ofrecen alimentos de alta calidad y con precios justos para todas las partes", ha asegurado.

En este sentido, ha agregado que "la agroecología es una herramienta fundamental para dar respuestas a las necesidades de los agricultores y de la sociedad en su conjunto, puesto que el actual modelo productivo agroindustrial, dependiente de exportaciones e insumos agrarios globales, es parte del problema y no de la solución".

Concretamente, por parte de la Universidad de Córdoba, la participación se articula a través del grupo de investigación del ISEC (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos - SEJ-179) del área de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía, Traducción e Interpretación.

LABOR DOCENTE E INVESTIGADORA EN AGROECOLOGÍA

El ISEC, fundado hace 30 años, desarrolla una labor docente e investigadora en agroecología desde una perspectiva interdisciplinar acompañando procesos de transición agroecológica a través de su programa de Máster en Agroecología y su línea de investigación en 'Agroecología, Soberanía Alimentaria y Bienes Comunes', dentro del programa de doctorado 'Recursos Naturales y Gestión Sostenible', y también a través de múltiples proyectos de investigación a nivel local y estatal, así como a nivel internacional en Europa y Latinoamérica.

La celebración de esta reunión en Córdoba refuerza así el papel de la UCO como institución comprometida con la investigación, la cooperación internacional y la promoción de enfoques sostenibles e innovadores en el ámbito agroalimentario.

La agroecología constituye, además, un ámbito estratégico tanto para la Universidad de Córdoba como para Andalucía, una de las principales regiones agrarias de Europa. En este contexto, la investigación, la innovación y la cooperación internacional se consideran elementos clave para avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles, resilientes y adaptados a los grandes retos actuales.