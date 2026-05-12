La Universidad de Granada entra por primera vez entre las 200 universidades más innovadoras del mundo en el Ranking WURI

Archivo - Vista del Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad de Granada. - UGR - Archivo

GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) se ha situado por primera vez, entre las 200 universidades más innovadoras del mundo en el World University Rankings for Innovation 2026. La institución alcanza el puesto 189 a nivel global, lo que supone una mejora de 25 posiciones respecto a la edición anterior y consolida una trayectoria ascendente desde su incorporación a este ranking.

Así lo ha dado a conocer la propia institución académica en una nota informativa en la que también detalla que la UGR se sitúa en 2026 como la primera universidad española en la clasificación y mantiene el liderazgo andaluz, "reforzando su posición como una institución de referencia en innovación universitaria, transformación educativa, transferencia de conocimiento y compromiso social".

El Ranking WURI evalúa las contribuciones innovadoras de las instituciones de educación superior a la sociedad y a la industria, prestando especial atención al impacto real de las universidades en ámbitos como la educación, la investigación, la transferencia de conocimiento, la sostenibilidad, la transformación digital o la responsabilidad social.

La edición de este año incorpora un incremento significativo en el número de universidades evaluadas y en la competitividad internacional del ranking. En esta edición se incluyen 500 instituciones, frente a las 400 de 2025, y se han analizado cerca de 13.000 proyectos innovadores presentados por universidades de todo el mundo, frente a los 4.866 evaluados en la edición anterior.

En este escenario de creciente exigencia, la Universidad de Granada mejora de forma significativa su posición global y supera a otras universidades españolas presentes en el Top 500, como IE University, situada en el puesto 279, y la Universidad Autónoma de Barcelona, en el puesto 452.

El Ranking WURI destaca por su enfoque centrado en la innovación aplicada y el impacto social de las universidades. Para ello, analiza un total de 24 categorías relacionadas con cuestiones como la innovación curricular, la movilidad internacional, la inteligencia artificial aplicada a la docencia y la gestión, la transferencia de conocimiento, la sostenibilidad, el liderazgo institucional o la inclusión social.

La evaluación se articula en torno a tres grandes criterios: el grado de innovación de las iniciativas presentadas, su viabilidad o capacidad de implementación y el impacto o alcance real de los programas desarrollados por las instituciones participantes.

La trayectoria de la UGR en este ranking refleja una evolución sostenida en los últimos años. Tras situarse en la franja 201-300 en 2023, la Universidad alcanzó el puesto 233 en 2024, ascendió hasta la posición 214 en 2025 y logra en esta edición de 2026 el puesto 189 mundial.

Para Salvador del Barrio, vicerrector de la UGR para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, este resultado "constituye un reconocimiento internacional al esfuerzo colectivo que la Universidad de Granada viene realizando para situar la innovación en el centro de su proyecto académico. No se trata solo de mejorar posiciones en un ranking, sino de constatar que muchas de las iniciativas que impulsa la UGR tienen un impacto real en la transformación de la universidad y en su contribución a la sociedad".

"La entrada por primera vez entre las 200 universidades más innovadoras del mundo confirma una trayectoria ascendente y refuerza nuestro compromiso con una universidad pública capaz de anticiparse a los cambios, generar conocimiento útil y responder con solvencia a los grandes retos de nuestro tiempo", añade.