La Universidad de Jaén aborda en un encuentro las nuevas adicciones digitales

Imagen de la jornada - UJA

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha abordado en un encuentro las nuevas adicciones digitales. El programa de Doctorado en Psicología de la UJA, con la colaboración del Servicio Provincial de Conductas Adictivas de la Diputación de Jaén, ha organizado una jornada dedicada a analizar científicamente los mecanismos que subyacen a problemas como la ludopatía o las denominadas adicciones digitales.

El acto, que ha servido como punto de partida a las actividades conmemorativas del 40 aniversario del Plan Nacional sobre Drogas, ha sido inaugurado por el catedrático de la UJA, Juan Manuel Rosas, y la directora del Servicio Provincial de Conductas Adictivas, Herminia Navarro.

Desde la UJA se ha apuntado que esta alianza institucional pone en valor la importancia de la transferencia de conocimiento desde el ámbito universitario hacia las instituciones públicas, "demostrando cómo la investigación académica es indispensable para diseñar mejores estrategias de salud pública".

Del programa de la jornada ha destacado la conferencia magistral titulada '¿Son realmente adicciones las nuevas adicciones? Emociones, toma de decisiones y control de la conducta digital', impartida por el catedrático de la Universidad de Granada, José César Perales.

Durante su intervención, el profesor Perales ha analizado detalladamente las herramientas de diagnóstico y los mecanismos de acción de las conductas adictivas comportamentales, estableciendo las diferencias cruciales respecto a las adicciones a sustancias.

El objetivo principal fue poner el foco en el análisis científico de qué constituye realmente una adicción, cuestionando y matizando en qué medida estas nuevas adicciones digitales lo son verdaderamente, frente a la percepción alarmista que a menudo se traslada al gran público.

Con iniciativas como esta, la Universidad de Jaén pretende mostrar su vocación de servicio, actuando como un espacio donde "el rigor científico permite desmitificar creencias populares" y proporcionar a los profesionales e instituciones las herramientas adecuadas para afrontar las problemáticas reales de la sociedad contemporánea.