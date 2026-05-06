La Universidad de Jaén acoge un congreso sobre el impacto socioeconómico y ambiental del tratado de la UE con Mercosur

Inauguración del congreso. - UJA

JAÉN 6 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén acoge estos miércoles y jueves el Congreso Científico Social Iberoamericano 'Las cláusulas sociales y ambientales en los tratados de libre comercio: A propósito del acuerdo UE-Mercosur'.

El rector, Nicolás Ruiz, ha inaugurado esta cita, que convierte a la UJA en "epicentro del debate jurídico y social sobre el comercio internacional". Además, ha señalado la pertinencia de abordar el acuerdo UE-Mercosur, que radica en el papel de la universidad como "observatorio crítico y brújula ética" ante procesos de globalización complejos, según ha informado la institución jiennense.

En este sentido, ha afirmado que la universidad tiene la "responsabilidad de analizar rigurosamente el impacto real de estos acuerdos comerciales y, en el contexto de este foro, las cláusulas sociales y ambientales".

"Es nuestra obligación aportar nuestro conocimiento para que el cumplimiento normativo se convierta en una herramienta efectiva para proteger los derechos laborales y la salud de nuestro planeta", ha manifestado.

Ruiz ha incidido en que solo a través del rigor científico y el debate profundo se puede "transformar los temores del sector agroalimentario en retos gestionables, asegurando que la transición hacia nuevos modelos de comercio sea, ante todo, social y económicamente justa".

Ha considerado que el actual escenario obliga a estar vigilantes para que ese "motor" comercial del que tanto se habla no sea un motor que avance sin frenos sociales. Y la UJA, según ha añadido, "quiere ser parte del observatorio desde el cual mirar este tratado, con una mezcla de expectación y prudencia".

En su opinión, estar expectantes significa también ser conscientes de que el tratado UE-Mercosur toca el sector agroalimentario de la provincia. "Jaén no puede permitirse el lujo de la ingenuidad, debemos vigilar que la apertura de mercados no se convierta en una puerta trasera para la competencia desleal", ha dicho, no sin recalcar que se trata de "garantizar estándares laborales internacionales y de proteger los derechos de las personas trabajadoras a ambos lados del Atlántico".

TRANSICIÓN VERDE JUSTA

Igualmente, ha indicado que la transición verde debe ser social y económicamente justa, ya que, en su opinión, de nada sirve proteger el medio ambiente si se desprotege a los productores, a los agricultores y ganaderos.

"El objetivo está claro: impulsar una política comercial que mejore las oportunidades de negocio, sin sacrificar la dignidad humana. Y, para ello, son fundamentales las cláusulas sociales y medioambientales, porque humanizan el mercado, protegen el planeta y empoderan a nuestra gente, especialmente a las pequeñas y medianas empresas", ha explicado.

Por último, en referencia al paso del sector agroalimentario en la provincia, ha considerado "vital" el análisis sobre el impacto en el sector primario del acuerdo UE-Mercosur, al tiempo que ha apostado por "nuevos modelos de comercio que no sean un paso adelante y otro atrás en derechos y respeto por el medioambiente".

"Si el comercio es un gran motor del mundo, las leyes y la ética deben ser el volante. No permitamos que el motor funcione sin dirección. Trabajemos estos dos días para que el acuerdo UE-Mercosur no se quede en una transacción sin valores, sino que suponga una transformación hacia un desarrollo sostenible para ambas orillas del Atlántico", ha declarado.

Junto al rector, la inauguración del congreso ha contado con las intervenciones del subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, y de la investigadora principal del proyecto Ecoiura Social, Margarita Miñaro, responsable de este encuentro junto a los profesores de la UJA Cristóbal Molina, Rosa María Vallecillo y Alfonso Parras.

TRANSFORMACIONES

El subdelegado ha valorado que este foro cobra especial relevancia en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones. En este escenario, se ha referido el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur como uno de los proyectos más ambiciosos en materia de integración comercial, al situar en el centro del debate la compatibilidad entre la apertura de mercados, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos sociales.

En clave provincial, Fernández ha hecho hincapié en las "oportunidades" que puede generar para el sector agroalimentario, especialmente para el aceite de oliva, con la apertura de un mercado de más de 260 millones de consumidores. Igualmente, ha defendido que reducir la dependencia de mercados tradicionales y apostar por nuevas áreas de crecimiento constituye una estrategia clave para reforzar la estabilidad del sector.

Fernández ha subrayado también que el aprovechamiento de estas oportunidades requiere planificación, inversión y conocimiento del mercado, así como una adecuada estrategia de posicionamiento que permita adaptar la oferta a las preferencias locales y fortalecer las redes de distribución. En este sentido, ha reiterado el compromiso del Gobierno de España para acompañar al sector en este proceso.

PROGRAMA

Organizado en el marco del Proyecto de la Agencia Estatal de Investigación Ecoiura Social, con la colaboración de la Cátedra COAG-CREA de Derecho Agroalimentario de la UJA (dedicada al estudio jurídico de los retos del sector agroalimentario y la sostenibilidad ambiental), este encuentro científico llega en un momento de tensión tras la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo el 1 de mayo.

En concreto, aborda la encrucijada en la que se encuentra el tratado UE-Mercosur, que ha tardado 25 años de negociaciones. Mientras la Comisión Europea lo defiende como una oportunidad estratégica para impulsar la economía y asegurar materias primas, crece la contestación social, desde sectores agroalimentarios y organizaciones ecologistas que denuncian un posible 'dumping social' (competencia desleal) y riesgos ambientales (y para la salud de las personas consumidoras en la UE).

En este sentido, el programa analiza la decisión de la Comisión Europea de dividir el acuerdo de asociación original para acelerar su vertiente comercial a través del llamado Acuerdo Interino de Comercio (AIC). Este movimiento ha generado incertidumbre jurídica, especialmente tras la petición de un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte del Parlamento Europeo para evaluar su compatibilidad con los tratados de la Unión.

En relación a esto, los ponentes van a profundizar en temas como la eficacia de las cláusulas de salvaguardia para proteger a los agricultores europeos frente a la competencia desleal, el impacto en la deforestación y los compromisos climáticos en América Latina, la legalidad del procedimiento de aplicación provisional sin la ratificación definitiva del Parlamento Europeo.

"Este tratado marca un hito, pero también plantea dudas razonables sobre la sostenibilidad global y el equilibrio institucional de la UE", señalan desde la organización del congreso. Al respecto, se considera "imperativo" analizar si se trata de "un nuevo modelo de desarrollo o frente a un conflicto eco-social de gran escala".

FORMATO HÍBRIDO

Para garantizar una difusión global, el encuentro se desarrolla en un formato híbrido (presencial y online), permitiendo la participación de especialistas de seis universidades de cinco países: España, Italia, Argentina, Brasil y Uruguay.

Además de la vertiente académica, cuenta con la participación activa de organizaciones profesionales del sector agrario, asegurando una dimensión socio-profesional que conecte la investigación científica con la realidad del sector primario.

Las personas interesadas en este foro pueden obtener más información en https://www.ecoiurasocial.com/las-clausulas-sociales-y-ambie...