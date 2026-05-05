La Universidad de Jaén ampliará el próximo curso su oferta académica con cinco nuevas titulaciones

Alumnado en el Campus de las Lagunillas. - UJA

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) incrementará el próximo curso 2026-2027 su oferta académica con cinco nuevas titulaciones de grado y máster que "apuestan decididamente por la innovación, la internacionalización y la sinergia" entre centros y universidades.

El Consejo de Gobierno y, posteriormente, el Consejo Social de la institución académica han dado luz verde por unanimidad a esta ampliación, según ha informado este martes en una nota el rector, Nicolás Ruiz.

"Estos nuevos títulos oficiales, con una clara visión de futuro, permitirán a la UJA situarse a la vanguardia del tejido productivo, respondiendo con agilidad a las demandas de una sociedad en constante transformación", ha destacado.

Por su parte, la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel, ha detallado que, una vez autorizadas por la Junta de Andalucía (como paso final del proceso), las nuevas titulaciones se integrarán en el mapa académico.

En el caso del Grado en Ingeniería Biomédica, es un título conjunto impartido por la Universidad de Granada, como coordinadora, y la Universidad de Jaén (Escuela Politécnica Superior de Linares), siendo los dos primeros cursos en el centro linarense y los dos últimos cursos en la UGR. La UJA ofertará 30 plazas.

El Grado en Industria Digital es "una titulación que fomenta la sinergia interna" entre la citada EPS de Linares y la Escuela Politécnica Superior de Jaén. La UJA ofertará 60 plazas.

Con respecto al Máster en Digitalización y Gestión Agrícola, ha señalado que es "un postgrado clave para el sector primario", impartido de forma conjunta entre las dos referidas escuelas politénicas. En este caso, la UJA ofertará 30 plazas.

El Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos es un título conjunto entre la Universidad de Córdoba (coordinadora) y la Universidad de Jaén (EPSL) en modalidad híbrida. La institución jiennense ofertará 15 plazas.

El Grado en Ciencias, Gestión y Políticas en Salud Global constituye "una apuesta internacional bajo el marco de la Alianza Neolaia (pendiente de informe final de verificación), que se impartirá en inglés".

Asimismo, una de las grandes novedades de este impulso académico es la implementación del formato dual en el Grado en Ingeniería Biomédica, en el Máster en Digitalización y Gestión Agrícola y en el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Este modelo "permitirá una colaboración directa y estrecha con empresas y centros tecnológicos de referencia" como Meltio, Sicnova, Evolutio, Innovasur, Intelec o Cetemet.

Esta conexión del ámbito académico con el sector empresarial "garantiza que el estudiantado de la UJA reciba una formación práctica de alto nivel, alineada con las necesidades reales del mercado laboral y potenciando la empleabilidad en sectores tecnológicos de alto valor añadido".

"Con estas nuevas titulaciones, la Universidad de Jaén no solo crece en el número de títulos ofertados, sino que refuerza su compromiso con la excelencia y el desarrollo socioeconómico de su entorno", ha concluido el rector.